Qualcomm’dan uygun fiyatlı hızlı şarj teknolojisi

Bugün Çin’de tanıtılan Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, bu teknolojiyi ilk destekleyen telefon oldu. Peki ama Quick Charge 3 Plus nasıl özelliklere sahip?

Uygun fiyatlı hızlı şarj: Quick Charge 3 Plus

Hızlı şarj artık günümüzün olmazsa olmaz teknolojilerinden biri haline geldi. Bu teknoloji yeni nesil telefonların çoğunda var. Ancak Qualcomm, bu yelpazeyi genişletmeye karar verdi.

Quick Charge 3 Plus tıpkı 4 Plus gibi 15-25 dakika içinde tam boş bataryayı yüzde 50 doldurabiliyor. Yine 4 Plus gibi, eski teknolojilere nazran bataryayı 9 derece daha az ısıtıyor. Aslında teknik anlamda iki teknolojinin sundukları birbirinden farklı değil.

Tek fark ise, 4 Plus Type-C desteği isterken, 3 Plus USB-A desteğiyle bile çalışabiliyor. Böylece Qualcomm geriye dönük bir çok cihaza da bu desteği sunmayı planlıyor.

Aynı zamanda bu teknolojinin çok daha uygun fiyatlı olduğu da belirtiliyor. Yani neredeyse aynı teknolojik altyapı daha uygun fiyata elde edilmiş oldu.

Bugün piyasaya çıkan Mi 10 Lite Zoom, hem Quick Charge 3 Plus hem de 4 Plus desteğine sahip ilk telefon. Qualcomm, bu teknolojiyi öncelikle Snapdragon 765 ve 765G işlemcilerinde sunmaya başladı. (ShiftDelete)