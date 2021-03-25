Mainz'li futbolcu Robin Quaison, Trabzonspor ve Galatasaray hakkında milli takımdan arkadaşı Erkan Zengin'den bilgi aldı. Galatasaray ve Trabzonspor'un takibe aldığı Quaison, Erkan Zengin'e Galatasaray ve Trabzonspor'u sordu. Erkan Zengin de oyuncuya iki takım için olumlu referans verdi.

27 yaşındaki forvet arkası bu sezon Bundesliga'da 22 maçta 3 gol 2 asist yaptı. Quaison, İsveç A Milli Takımı forması altında ise 8 gole imza attı