QNET bu yıl da en ‘Quality’ doğrudan satış şirketi oldu

Manchester City ve Galatasaray Kadın Voleybol Takımı gibi önde gelen isimlerin sponsorluğunu üstlenerek spora, özellikle de kadın sporculara verdiği destek ile adından bahsettiren QNET, bu yıl on üçüncüsü düzenlenen Quality Ödül Töreni’nde en iyi doğrudan satış şirketi ödülünün kazananı oldu. ‘En Quality Doğrudan Satış Şirketi’ ödülünü, şirket adına QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Finans Müdürü Serdar Tarsusluoğlu aldı. Tarsusluoğlu, ödülün başarılı çalışmalarının bir tescili niteliğinde olduğunu söyleyerek, QNET ekibinin mutluluğunu dile getirdi.

QNET spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor

2010 yılında Formula1’in popüler isimlerinden Virgin Racing’in sponsorluğunu üstlenerek tarihi bir işbirliğine imza atan QNET, 2014 yılından bu yana dünyaca ünlü futbol takımı Manchester City’nin resmi doğrudan satış sponsorluğunu sürdürüyor. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) şampiyonalarının da destekçisi olan şirket, CAF Total Konfederasyon Kupası, CAF Total Şampiyonlar Ligi ve CAF Total Süper Kupası olmak üzere Afrika’nın en önemli üç kulüp/lig şampiyonasının resmi sponsoru olarak spora destek vermeye devam ediyor.

QNET Manchester City Futbol Kulübü’nün ardından, 2018 yılından bu yana aynı kulübün kadın futbol takımının da resmi doğrudan satış sponsorluğunu üstlendi. Türkiye’de ise 2017 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü İstanbul Şubesi Erkek Voleybol Takımı, 2018 yılındaysa aynı kurumun Kız Futbol Takımı’na destek veren QNET, 2019 – 2020 sezonunda Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nın ve 2021 – 2022 sezonunda ise Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı’nın sponsorluğunu yürüttü.