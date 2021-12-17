Pursaklar’dan Dünya şampiyonluğuna

29 Kasım-03 Aralık 2021 tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Esra Akbaş, sağ kolda Dünya şampiyonu olarak büyük bir başarının altına imza attı. Pursaklar’a önemli bir zaferi kazandırmanın mutluluğunu yaşayan Esra Akbaş, Başkan Ertuğrul Çetin’e spora ve sporculara verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

‘‘Esra Akbaş katıldığı Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında 1.olarak hepimizi gururlandırdı’’ Pursaklar’ın son yıllarda spor alanında adını daha fazla duyurmasından dolayı gururlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Feride Bekçioğlu Spor Kulübü Milli Sporcumuz Esra Akbaş katıldığı Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında 1.olarak hepimizi gururlandırdı. Pursaklar'dan bir Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Esra Akbaş kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.