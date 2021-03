PUBG’nin yapımcılarından yeni mobil oyun: PUBG: NEW STATE

Mobil platforma özel olarak hazırlanan PUBG: NEW STATE, geçtiğimiz haftalarda yayıncısı Krafton tarafından resmen duyurulduktan hemen sonra Google Play’de ön kayda açılmıştı. PUBG: NEW STATE’e ön kayıt yaptıran oyuncuların ‘kalıcı araç kostümü’ne sahip olacaklarının açıklanmasıyla birlikte ön kayıt yaptıran oyuncu sayısının 1 haftada 5 milyonu aşması, oyuna duyulan ilginin boyutlarını gözler önüne sermiş oldu. Orijinal PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın (PUBG) yaratıcıları tarafından geliştirilen oyuna an itibariyle sadece Google Play üzerinden ön kayıt yapılabilse de yakında AppStore üzerinden de ön kayıt alınmaya başlanacak.

Edinilen bilgilere göre oyun, mobilde bulunabilecek en gerçekçi battle royale deneyimini sunacak. 2051 yılında geçecek olan PUBG: NEW STATE’te oyuncular yeni haritayı keşfedebilecek, mobil oyunların sınırlarını aşan grafikleri deneyimleyebilecek, yeni fütüristik silah ve araçlar ile geliştirilmiş savaş alanının tadını çıkarabilecekler.

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu: ¨PUBG: NEW STATE’i en az oyuncular kadar merakla bekliyor ve oyuna özel pinleri; kredi kartı, banka kartı, havale ve mobil ödeme gibi alternatif ödeme yöntemleri ile oyunculara sunmak için çalışıyoruz.¨ Yıllardır PUBG Mobile’a özel pinlerin yetkili satıcılığını üstlenen ve Türkiye’nin en büyük dijital oyun satış sitelerinden biri olan Oyunfor, PUBG serüvenine PUBG: NEW STATE ile kaldığı yerden devam edecek.