İşte PUBG'nin resmi sitesinden yapılan açıklama:

20 Mart’ta sona eren ‘Sezon 2, Survival Unvanı Sistemine katılan tüm oyunculara en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çaylak V (1000 SP) veya daha yüksek unvanlar kazanan tüm oyuncuları kutluyoruz. Sezon ödülünüzü/ödüllerinizi oyuna giriş yaptığınızda alacaksınız.

‘Sezon 3, Survival Unvanı Sistemi’ni artık yeni sezon sonu ödülleriyle ve kazanılan her yeni unvanla birlikte verilen ilave ödüllerle kullanımınıza sunmuş buluyoruz. ‘Sezon’ sekmesinin altında bulunan oyun içi yeni ödüllere göz at ve Güncelleme No. 27 Güncelleme Notları inceleyerek yeni sezona ilişkin ayrıntılı bilgi edin.

Sezon’a katılan oyuncuların büyük kısmı sezon sonu ödüllerini kazanmak için büyük çaba ve dürüstlük sergileyerek oynadı ancak oyuncuların küçük bir kısmı, daha yüksek rütbe ve daha fazla ödül kazanma isteğiyle maalesef sistemi kötüye kullandı. Böyle bir davranışa asla göz yumamayacağımızdan, PUBG’nin Davranış Kuralları gereğince sistemi kötüye kullandığı tespit edilen tüm oyunculardan, kazandıkları sezon sonu ödüllerini geri alacağız. Hile yaptıkları tespit edilen tüm oyuncular, oyundan kalıcı olarak men edilecektir.

Sistemi kötüye kullandıkları tespit edilen Sezon 2 Survival Unvan Sistemi oyuncuları

52HzWh****

KS_-Xiao****

ks-Sa****

QIETV_10****

Ks_Tv_****

KsTv_ya****

L1nz**

KS_TV_****

KsTv_2055****

openhearted****

kstv—qing****

Mar****

KS_Pa****

LadyLuc****

HuYa_He****

ks_QingSho****

AnMuXiSuan****

Huya-GTq****

KSVT-D0ng****

sss****

KuaiSh0uTv-y****

KSTV_Le****

O_Seven****

KsTv-Laow****

KSKAI****

KsTv_z****

kstv_qingsho****

KsTv—Langy****

LaoWu****

DianMiao-Le****

MayBe****

Au-****

xc-9**

FASAO****

LDH_L1****

QieTV-1****

KSTV__Na****

KS-Le****

Ceza: Survival Ödüllerin geri alınması

Ödüller, 29 Mart’tan itibariyle geri alınmaya başlayacak