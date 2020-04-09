Covid-19 salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde, #evdekal çağrısının da etkisiyle oyuna ve espor’a gösterilen ilgi daha da arttı. Her zaman oyun tutkunlarının yanında olan ve Türkiye’nin oyun bilgisayarı alanında en çok tanına markası Monster Notebook, #evdekal oyun oyna diyerek, evde kalan canavarlar için Monsters Reloaded Powered By GeForce online oyun turnuvasını başlattı.

GeForce RTX ortaklığı ile gerçekleştirilen turnuvada popüler espor oyunları PUBG ve CS:GO yer alıyor. Turnuvaya kayıtlar 26 Nisan’a kadar devam ediyor. Her yetenek seviyesinden oyuncunun ödül kazanabileceği turnuvada CS:GO finali 2 Mayıs’ta, PUBG’nin finali ise 3 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

İki kişilik takımlar ile yarışılacak CS:GO turnuvasının ödülleri 2 adet GeForce RTX 2060 ekran kartlı Tulpar Gaming Laptop, 1 adet Monster Pusat Aksesuar Seti ve 1 adet Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset olarak belirlendi. Solo olarak ilerleyecek PUBG turnuvasında ise 1 adet GeForce RTX 2060 ekran kartlı Tulpar Gaming Laptop ve 1 adet Monster Pusat Aksesuar Seti ödüller arasında yer alıyor.

Gün boyunca süren turnuvada, 19.15 ve 21.00 arasındaki maçlar, her gün Monster Notebook Youtube Kanalından ve NVIDIA GeForce Türkiye Twitch Kanalından canlı yayınlanacak.

Monster Notebook Hakkında: Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook ömür boyu ücretsiz bakım, oynayamadığın oyun olursa para iadesi, koşulsuz müşteri mutluluğu gibi taahhütlerle sektörde fark yaratıyor ve oyun severler tarafından tercih ediliyor. Daha önce Dubai ve Lefkoşa’da mağaza açan şirket Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda 2020 senesi içinde Berlin mağazasını açmaya hazırlanıyor.



