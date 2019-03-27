PUBG, tüm oyuncularına hediye dağıtacak!

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Playerunknown’s Battlegrounds, çıkışının ikinci yılı şerefine tüm oyuncularına oyun içinde kullanabilecekleri şapka hediye ediyor. Geçtiğimiz hafta çıkışının ikinci yılını geride bırakan oyun, kullanıcılara bir de kutlama videosu hazırladı.

Oyunun yapımcıları, oyunculara şu şekilde seslendi:

“PUBG, 23 Mart’ta ikinci yılını kutluyor ve şuna emin olabilirsinizki bu iki yıl harika bir deneyimdi! Battle Royale türünün hayatımıza girmesiyle birlikte oyun dünyasında yeni bir çağa şahitlik ettik. Oyunun alfa, beta ve erken erişim döneminde sistemi oyuncularımızla birlikte öğrendik ve geliştirmeler yaptık. Bununla beraber küçük bir geliştirici ekibi tarafından hazırlanan bu küçük oyunumuzun dünyanın en çok oynanan oyunu oluşunu izledik. 2018’de gerçekleştirdiğimiz her şeyden gurur duyuyoruz ve sizi temin ederiz ki, bize gösterdiğiniz sevgi ve destek olmasaydı bunu başaramazdık. Sizlere teşekkür etmek için, bu özel yıldönümü eşyasını hepinize büyük bir gururla hediye ediyoruz.”

Bu anlamlı hediyeyi almak isteyen konsol oyuncularının 9 Nisan ile 7 Mayıs arası oyuna giriş yapmaları gerekecek. Bilgisayar oyuncularının ise 27 Mart ile 24 Nisan arası oyuna giriş yapıp mağazadan hediyeyi temin etmeleri gerekecek.

PUBG nedir?

Playerunknown’s Battlegrounds yani kısa adıyla PUBG, Bluehole tarafından piyasaya sürülen ve hala geliştirilmekte olan online bir video oyunudur. Oyunda yüze yakın oyuncu, rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler. Bundan sonra birbirleri ile savaşarak birinci olmaya çalışırlar.