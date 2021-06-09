Bu bölgesel turnuvalar için toplam birleştirilmiş ödül havuzu, PCS3’ün 800.000 dolarlık toplam ödül havuzuna göre bir artışla 1.000.000 dolardır. Her bölgesel turnuvanın ödül havuzu 250.000 dolar olacak. PCS4 Pick'Em Challenge gelirinin yüzde 30'u genel ödül havuzuna eklenecek.

PICK'EM CHALLENGE DETAYLARI

Pick'Em Challenge, PCS4 için geri döndü ve oyun severlere her bölgesel turnuva sırasında sonuçları doğru tahmin ederek elde edebilecekleri oyun içi ödüller kazanma fırsatı veriyor.

• PCS4 Pick'Em Challenge iki farklı oyun içi etkinlikten oluşur: "Kazananı Seç" ve "Takım Karşılaşması"

• Önceki Pick'Em Challenge’lara benzer şekilde, oyun severlerin en olası olduğunu düşündükleri sonuca “oy vermek” için oylama kuponlarına ihtiyacı var. Oy kuponları, tematik PCS4 öğeleri satın alınarak veya PCS4 yayını sırasında gözükecek “kodlar” kullanılarak elde edilebilir.

• Oy veren ve maçların sonucunu doğru tahmin eden oyuncular, ek oyun içi öğeler için kullanılabilecek Esports Puanları (EP) kazanacaklar. “Kazananı Seç” etkinliğinde, katılımcılar bölge başına 7 defaya kadar oy kullanabilir ve doğru seçim başına 100,000 EP kazanacaklar.

• Resmi PUBG Twitch kanalında izleyicilerin en çok Tavuk Yemeklerini hangi takımın kazanacağını tahmin etmelerini sağlayan bonus bir "Tavuk Mücadelesi" etkinliği düzenlenecek.

• Yukarıda da belirtildiği gibi, Pick'Em Challenge satışlarından elde edilen gelirin %30'u PCS4 ödül havuzuna eklenecek.

Program

• 12 - 13 Haziran, 19:00’dan itibaren

• 19 - 20 Haziran, 19:00’dan itibaren

• 26 - 27 Haziran, 19:00’dan itibaren