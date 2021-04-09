PUBG: NEW STATE ön kayıtları 10 milyonu geçti

KRAFTON, Inc. bugün PUBG: NEW STATE için Google Play Store ön kayıt sayısının 10 milyonu geçtiğini duyurdu. Bu son başarı, ön kaydın ilk haftasında oyunun beş milyon indirmeyi aştığını açıklayan bir duyurudan hemen sonra gerçekleşti. 170'den fazla ülkeden kullanıcıların katıldığı bu yeni dönüm noktası, Google Play Store ön kayıtlarının yayınlanmasından sonraki 43 gün içinde gerçekleşti ve en yüksek kayıtların Güneydoğu Asya, Amerika, Orta Doğu, Avrupa ve Doğu Asya’da olduğu gözlemlendi.

Mücadeleye katılmak isteyenler, özel bir araç görünümü ve oyundaki en son bilgileri edinmek için bugün Google Play*'e ön kayıt yaptırabilirler; App Store ön siparişleri daha sonraki bir tarihte başlayacaktır. Bu yıl PUBG: NEW STATE çıkışından önce, KRAFTON ve PUBG Studio 2021'in ikinci çeyreğinde belirli ülkelerde alfa testleri gerçekleştirecekler. Daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır.

Battle royale türünün öncüleri ve PUBG'nin yaratıcıları olan PUBG Studio tarafından geliştirilen oyun, Android ve iOS'ta oynaması ücretsiz bir deneyim olarak başlayacak. PUBG: NEW STATE, orijinal Battle Royale deneyimini yeniden yaratıyor ve mobil cihazlarda en gerçekçi battle royale deneyimini yaşatmak için geliştiriyor. Mobil oyunlar için en dinamik ve gerçekçi silah oyununu sunmanın yanı sıra oyun, mobil oyunların sınırlarını zorlayan en son teknoloji ürünü rendering teknolojisine sahiptir.