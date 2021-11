PUBG: NEW STATE 165 ülkede en popüler oyun olmayı başardı

PUBG: BATTLEGROUNDS'un yaratıcıları KRAFTON, Inc, geçen haftaki lansmanının ardından, PUBG: NEW STATE'in 20 milyon indirmeyi aştığını ve Google Play ve App Store'da Amerika, Güney Kore, Japonya, Almanya, Suudi Arabistan ve daha fazlası dahil olmak üzere 165*'ten fazla ülkede En Popüler Oyunlar kategorisinde 1. sıraya ulaştığını duyurdu.

PUBG: NEW STATE, KRAFTON'un 17 farklı dilde hazırlanmış, oynaması ücretsiz yeni nesil bir mobil oyunudur. 2051 yılında geçen PUBG: NEW STATE, PUBG: BATTLEGROUNDS'da hali hazırda olan eksiksiz battle royale oyun deneyimini iOS ve Android'e taşıyor ve bu onu bugüne kadarki en gerçekçi ve teknolojik olarak gelişmiş mobil oyunlardan biri haline getiriyor.

PUBG: NEW STATE’in Kıdemli Yapımcısı Minkyu Park “Dünya dört bir yanındaki oyuncularımızın desteği ve coşkusu olmadan oyunun bu erken başarısı mümkün olmazdı,” dedi ve “ PUBG: NEW STATE ile mobil battle royale oyunlarına yeni bir standart getiren, etkileyici bir deneyim için çabaladık. Gelecek güncellemelerimizde oyunun stabilitesini, optimizasyonunu ve oyun deneyimini geliştirirken yeni, eğlenceli özellikler oluşturmak için çalışacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

KRAFTON, PUBG: NEW STATE'in çıkışını kutlamak için küresel bir "Arkadaşlarla Oyna" kampanyasına ev sahipliği yapıyor. 15 Kasım - 21 Kasım tarihleri arasında her gün oyuna giriş yapan ve "Arkadaşlarla Oyna" etkinliğine katılan oyuncular, #NewStateStyle oyun içi ifadesini ve oyuncuların oyun içi mağazadan eşya takası yapmak için kullanabilecekleri bir Tavuk Madalyası kazanma şansına sahip olacaklar. Kampanya döneminde oyun içi ifade "Got #NewStateStyle" kullanılarak bir dans yarışması etkinliği düzenlenecek ve oyunseverlere özel ödüller kazanma fırsatı sunulacak.