Sosyal medyada haftalardır Mors kodlarıyla verilen ipuçları ve oyunda görülen gizemli kum fırtınası sonrasında PUBG MOBILE, bugün itibarıyla dev güncellemeler içeren 0.18.0 sürümünü yayınladı ve sevilen Miramar çöl haritasında yepyeni değişiklikler ve geliştirmeler sundu. Güncelleme ile yeni bir Eğlence Parkı, gelişmiş maç sonuç ekranı, AG para birimi ve 13 Mayıs’ta başlayacak olan Royale Pass’in yeni sezonu oyuna ekleniyor. Oyuncular, App Store ve Google Play üzerinden oyunu ücretsiz olarak indirerek yenilenen Miramar haritasında yeteneklerini test edebilecekler.

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca PUBG MOBILE’ın resmi Twitter ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımlarda ilginç semboller belirmeye başlamış, meraklılar bu sembollerin yeni haritalara ait olduğunu çözmüşlerdi. Giderek büyüyen bir kum fırtınası da güncellenmiş Miramar haritasının habercisiydi. Haritadaki yeni evler, yollar ve kaynaklara ek olarak, yeni iniş noktaları olan Vaha ve Harabeler de oyuna eklenmiş oldu. Bununla birlikte haritada sadece 1 kez ortaya çıkacak olan yepyeni Altın Mirado aracıyla birlikte yeni yarış pistinde sürüş yeteneklerini de denemek mümkün. Oyuncular bununla birlikte yeni eklenen Otomatlar üzerinden Enerji İçecekleri ve Ağrı Kesiciler alabilecekler. Yeni Çılgın Miramar haritasına bir ön bakış için burada yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

Yukarıda yer alan değişikliklerin yanı sıra, aşağıdaki küçük değişiklikler de Miramar’da bulunacak:

• Win94 sadece Miramar'da ve kendine ait 2.7x Dürbün ile geliyor.

• Kum Fırtınası Etkisi – Miramar’da bazı bölgeler ve Ana Menü bu hiddetli Kum Fırtınasından payına düşeni alıyor.

• Yeni Başarımlar – Güncellenmiş haritada oyuncuların yeteneklerini test etmeleri için yeni birçok başarım eklendi.

• Özel Etkinlikler – Oyuncular yeni özel ödüller kazanmak yeni Miramar etkinliklerine katılabilecekler, bununla birlikte diğer oyun modlarına da başarımlar eklendi.

• Ana Menü Teması – PUBG MOBILE ana menüsü, Miramar temasıyla eşleşecek şekilde güncellendi.

0.18.0 içerik güncellemesi yakın dönemde oyuna eklenecek birçok farklı yenilik de içeriyor:

13. Sezon Royale Pass (13 Mayıs’tan itibaren erişilebilir)

13. Sezon “Oyun Alanı” oyuncak temalı Royale Pass’te oyuncular Sv. 50 Ütopik Şahin veya Sv. 50 Ütopik Korucu’dan birini seçebilecekler. Royale Pass’le birlikte Sv.100 Ütopik Muhafız ya da istediğin kombini yapabilmen için 3 farklı modeliyle geliyor. Bunlarla birlikte 13. Sezon Royale Pass için küçük hata gidermeleri ve rehber güncellemeleri yapıldı.

Silah Atölyesi Kaplamaları (yakında)

Oyuncular silahları aldıktan sonra kaplamanın rengini, desenini ve amblemleri özelleştirebilecekler. Yeni amblem editörüyle basit görsel ve şekilleri birbirinin üzerine ekleyip, tamamen özel Amblemler oluşturabilecekler. Silah Atölyesi materyalleri çarktan elde edilebilirken, bazı öğeler ise doğrudan satın alınabiliyor. Grafitiler de Silah Atölyesi çıkartmalarıyla takas edilebilir ve silahlara kaplama olarak eklenebilir.

Eğlence Parkı

Bu yeni sosyal alanda 20’ye kadar oyuncu gerçek zamanlı olarak etkileşime geçebiliyor ve Eğitim Sahası’nın birçok özelliği burada da bulunuyor. Eğlence Parkı’nda oyuncular, diğer oyuncuların bilgilerini görebilir, Emoji kullanarak etkileşime girebilir, arkadaş olarak ekleyebilir ve hatta tavuk kızartmanın tadını çıkarabilirler. Ayrıca burada Atış Poligonu’nu ziyaret ederek veya yeni Düello ve Av Oyunu’nu oynayarak yeteneklerini de geliştirebilirler.

Yeni Sonuç Ekranı

Klasik Mod Sonuç Ekranı geliştirildi ve Ayrıntılı Sonuçlar eklendi. Oyuncular artık maç istatistiklerini kontrol edebilir ve istatistiklerini aynı kademedeki diğer oyuncularla karşılaştırabilirler. Bununla birlikte Sonuç Ekranına 5 adet derecelendirme kriteri eklenerek, puan sistemi ve puan görünümü de değiştirildi.

AG Para Birimi

Yeni güncellemeyle birlikte tüm Gümüş ödülleri, güncelleme öncesi etkinlikler haricinde tamamen yeni AG (AceGold) para birimi ile değiştirilecek. Dükkânda UC ile alınabilen çoğu öğe için fiyat AG olarak değiştirilecek. Yine benzer olarak Royale Pass UC ödülleri, artık 30 UC veya 400 AG olarak seçilebiliyor. Kutular için bir oyuncu yeterli AG’ye sahip olmadığında, farkı telafi etmek için UC kullanabiliyor.

Bunlara ek olarak 0.18.0 güncellemesine aşağıdaki çeşitli geliştirmeler de dahil:

• Arena’ya Özel Silah: P90 – 9mm mermi ateşler ve varsayılan şarjör kapasitesi 50 mermiye kadar alabilir. Tekli, seri ve tam otomatik atış modları bulunuyor.

• Yan Nişangah – Neredeyse tüm silahlar, bu yan nişangah ile kullanılabiliyor. Yan nişangah, tüm haritalardan edinilebilir.

• Çeşitli Geliştirmeler – “Bir Maç Daha” özelliği, Ölüm Tekrarı, Ayarlar, Takım Davet seçeneği, Beğeni özelliği, Karakter Oluşturma, Klasik Mod Savaş, silah dengelemeleri, silah ve eklentiler, Sezon Özeti, Silah Arkadaşları sistemi, indirme seçenekleri ve diğer hata gidermeler uygulandı.