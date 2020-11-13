PUBG MOBILE, dünyanın lider espor organizatörlerinden ESL Gaming tarafından düzenlenecek olan, tarihteki en büyük mobil espor turnuvası olan PUBG MOBILE Global Şampiyonası (PMGC) ile ilgili detayları paylaştı. Büyük önem taşıyan etkinlik, 24 profesyonel takımın katılımıyla birlikte 24 Kasım’da düzenlenecek ve oyunun hayranları ve oyunculara en üst seviyede bir PUBG MOBILE rekabetini izleme fırsatı sunacak. Turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar, PUBG MOBILE tarihinde tek bir turnuvada verilen en büyük ödül olan 2 Milyon Dolar ve PMGC Finalleri’nde en iyi takım olmak için yarışacaklar. PMGC’nin resmi ana sponsoru, Qualcomm® Snapdragon™ 5G Mobil Platformları ile güçlendirilen üst seviye akıllı telefonlara entegre donanım ve yazılım özelliklerinden oluşan ve üstün oyun avantajı sağlayan Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming™’in geliştiricisi Qualcomm Technologies.

PMGC’nin içecek partneri olan Mountain Dew ise, yeni nesil oyun yeteneklerini güçlendirmeyi hedeflerken, lider global mobil teknoloji firması OnePlus ise ultra hızlı OnePlus 8T 5G akıllı telefonlarla PMGC’nin resmi cihaz partneri.

PMGC, 24 Kasım’dan 20 Aralık’a kadar sürecek olan PMGC Ligi’ne bölünecek. Ardından ise 2021’in başlarında düzenlenecek olan PMGC Finalleri’yle son bulacak. PMGC Ligi her hafta beş gün boyunca yayınlanacak. Bu beş günün ikisinde, 24 takımın karşı karşıya gelecek, kalan üç günde düzenlenecek Süper Haftasonu’nda ise ilk 16 takım, Şampiyona Puanları kazanmak için çarpışacak. Dört Süper Haftasonu’nun ardından, en çok Şampiyona Puanı’na sahip olan 16 takım, finallere katılma hakkı kazanacak. Bu format, PUBG MOBILE Dünya Ligi (PMWL) Sezon 0’a benzer bir şekilde düzenleniyor.

Global pandemi nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, sadece çevrimiçi olan yarışmalara uyum sağlamak zorunda kaldı. Böylece tüm takımların muhteşem performansları da beklentilerin ötesine geçti. Beklenmeyen sebeplerden dolayı PMGC, katılabilecek takım sayısını 20’den 24’e çıkararak, daha fazla yetenekli oyuncunun, dünyanın en büyük mobil espor turnuvasında yer alması için fırsat sunuyor.

Şu ana kadar PMGC’ye katılan takımlar şöyle:

• PUBG MOBILE Dünya Ligi (PMWL) Doğu Şampiyonu: Bigetron RA

• PUBG MOBILE Dünya Ligi (PMWL) Batı Şampiyonu: Futbolist

• PUBG MOBILE Pro Ligi (PMPL) Güneydoğu Asya’dan 5 takım: Aerowolf LIMAX, Secret Jin, RRQ Athena, POWER 888 KPS, Team Secret

• PUBG MOBILE Pro Ligi (PMPL) Amerika’dan 4 takım: Loops Esports, The Unnamed, Execute Esports, A7 eSports;

• EMEA Ligi’nden 4 takım: Natus Vincere, Klas Game Esports, GODSENT, Konina Power;

• PUBG MOBILE Pro Ligi (PMPL) Güney Asya’dan 3 takım: Abrupt Slayers, DRS Gaming, A1 eSports

• PUBG MOBILE Street Challenge (PMSC) Kore’den 1 takım: ArCRESTART

• PUBG MOBILE Japon Ligi’nden (PMJL) 1 takım: BLUE BEES

• Wildcard Finalleri’nden 1 takım: Yakında açıklanacak

• Peace Elit Ligi (PEL) Çin’den 2 takım: Four Angry Men, Nova Esports

• Finallere ev sahipliği yapacak ülkeden 1 takım: Yakında açıklanacak

PMGC, espor endüstrisinde profesyonel olmaya giden en net ve erişilebilir yolu barındıran, en sağlam altyapıya sahip yeni 2020 PUBG MOBILE espor programının zirvesidir. Yerel bölgesel etkinliklerden PUBG MOBILE Club Open (PMCO)’ya, Pro Ligi’ne (PMPL), PMGC’ye kadar PUBG MOBILE’ın yeni rekabetçi ekosistemi, en alttan profesyonel seviyeye kadar tüm oyunculara “#1 Numara Olma” fırsatı sunuyor.