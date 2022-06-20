PUBG MOBILE’da Survivor heyecanı başlıyor!

Türkiye’nin en çok oynanan mobil oyunu PUBG MOBILE, yeni işbirlikleri ve farklı içerikler ile oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor.

PUBG MOBILE ve Acun Medya işbirliği ile Survivor özel sürpriz içerikler ve birbirinden güzel temalı eşyalar, oyun severlere sunuldu.

Sıra dışı bir ortaklığa ev sahipliği yapan PUBG MOBILE & Survivor işbirliğinde YouTube ve oyun dünyasından birbirinden ünlü isimler Dominik’te özel bir bölüm için karşı karşıya gelecek.

Sürpriz isimlerin yer aldığı ve heyecan dolu mücadelelere imza atılan bu özel bölüm 25 Haziran’da PUBG MOBILE Türkiye resmi Youtube kanalında yayınlanacak.

Survivor temalı içerikler geliyor

Çok yakında tüm detayların paylaşılacağı bu içerik dışında PUBG MOBILE ve Survivor işbirliği oyun severlere de yeni içeriklerin kapısını aralayacak. Bugünden başlayarak 30 Haziran’a kadar PUBG MOBILE içerisinde Survivor etkinliği aktif olacak.

Etkinlik sayfası üzerinde yer alan görevleri tamamlayan oyun severler, Survivor temalı özel hediyelere sahip olabilecek. Buna ek olarak, PUBG MOBILE Youtube kanalına abone olan oyuncuları da birbirinden güzel hediyeler bekliyor.



