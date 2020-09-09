PUBG MOBILE’da beklenen 1.0 güncellemesi geldi! İşte gelen yenilikler...

PUBG MOBILE’da yeni bir dönem başlıyor ve dünyanın dört bir yanından oyuncular, dünyanın en popüler mobil oyunundaki kapsamlı iyileştirmelere tanık olmaya davetliler. Klasik oyun deneyimine getirilen değişiklikler ve eklemelerle başlayan, kullanıcı deneyiminde çeşitli iyileştirmeler ve savaş alanında yepyeni bir görsellik sunan PUBG MOBILE 1.0 GÜNCELLEMESİ, bugün itibarıyla App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Güncellemeyle gelen dev değişikliklerin arasında yeni bir Erangel haritası, Livik haritası için içerisinde M1014 silahı da bulunan yenilikler, Eğlence Parkı güncellemeleri, grafik ve kullanıcı deneyiminde iyileştirmeler, güvenlik konusunda güncellemeler ve çok yakında açıklanacak gizemli bir sürpriz yer alıyor.

Yeni Erangel

Erangel’in kapsamlı yenilenmesiyle birlikte tüm yüzey şekilleri, bina değişiklikleri ve haritadaki çeşitli detayların tasarımı iyileştirildi. Örneğin askeri üsler ve Mansion gibi önemli kaynak noktaları yenilendi. Ayrıca yeni tipte siperler, tahta barikatlar, terk edilmiş tanklar ve sığınaklar da haritaya eklenerek, Erangel’deki savaş deneyimini geliştirerek, daha zengin bir grup açık alan taktik seçeneği sunuyor.

Livik Geliştirmeleri

Yeni Erangel haritasına ek olarak PUBG MOBILE’ın sevilen küçük boyutlu ve yüksek yoğunluklu en yeni haritası Livik de bir güncelleme aldı. Klasik Battle Royale Haritası ve Arena modlarında Livik’te görülebilen, tamamen yeni yarı otomatik pompalı tüfek M1014, bu güncellemeyle birlikte diğer pompalı tüfeklerin yanına eklenmiş oldu. Toplamda 7 fişeğe kadar elle doldurulabilen silah, yakın mesafeli çatışmalar için oldukça başarılı. M1014, pompalı tüfek namlusu ve mühimmat kemeri eklentilerini destekliyor. Ayrıca tüfek, şu anki en etkili pompalı tüfeklerden biri olma özelliğine sahip. Tüm bunların yanı sıra Livik, bu güncellemeyle birlikte çeşitli görsel efekt iyileştirmeleri, denge ayarlamaları ve hata düzeltmeleri de alıyor.

Eğlence Parkı

Gelişmiş bir antrenman için her oyuncunun kendine özel bir eğitim sahası bulunuyor ve bu sayede hedef vurma, fırlatma ve dahası gibi yeteneklerini geliştirme fırsatına sahip olacaklar. Oyuncular ayrıca Eğlence Parkı’na katılıp atış sahasının sol tarafında yer alan yeni tamamlanmış binada diğerleriyle çatışabilir ya da düelloları izleyebilirler. Bunlarla birlikte göle eklenen romantik bir kalp şekilli ada ve Sıcak Hava Balonu da adanın yakınlarına yerleştirilmiş durumda. Adada iki koltuklu salıncak ve romantik bir bot gibi bir grup romantik içerik de adada oyuncuları bekliyor olacak.

Güncellenmiş Oyun Lobisi

Oyuncuların kontrolünü iyileştirmek ve en çok ihtiyaç duydukları özellikleri ilk olarak ekrana getirmek için oyun lobisi de güncellendi. Yeni Lobi sayesinde oyuncular takım kurmak ve satın alım yapmak gibi sık kullanılan işlevleri barındırıyor. Davetler ve Arkadaşlar birleştirilerek daha kullanışlı hale getirildi. Kişisel Alan geliştirilerek Sosyal Lobi haline getirildi ve oyuncuların sosyal bağlantılarını, istatistiklerini, unvanlarını, başarımlarını, silahlarını ve araçlarını gösteriyor. Satın Alım lobisi ise oyuncuların kaynakları görüntüleyip satın almasını sağlıyor.

Ek İyileştirmeler

• Silahlar ve Zırhlar – Tommy Gun, UMP45 ve DBS klasik silahları, hasar oranları, eklentiler, mermi hızı ve ortaya çıkma olasılığı gibi dengelemeler yapıldı.

• Savaş ve Hareket – Ayakta durmak ve eğilmek iyileştirildi. Bununla birlikte zıplama ve Canavar Kamyon kontrolü de geliştirildi. Benzer şekilde İlk Yardım Kİtleri de hareket halinde kullanılabiliyor ve Jiroskop da fırlatılabiliyor.

• Arena Modu – Ateş etmek ölümsüzlüğü ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte kayan hareketler iyileştirilerek, oyuncuların başlangıç hareketlerine göre yönlerini değiştirebilecekler.

• Güvenlik İyileştirmeleri - Seyircilerin düşmanı görme tespiti geliştirildi ve genişletildi. Güvenlik takibinin performansa olan etkisi azaltıldı, ayrıca yine güvenlik takibi nedeniyle yaşanan güç tüketimi ve gecikme de azaltıldı.

Oyun deneyimine dev güncellemelere ek olarak gizemli sürpriz de çok yakında yeni 1.0 sürümüne ekleniyor olacak. PUBG MOBILE oyuncuları bu yeni döneme tanık olmak için bugünden itibaren oyuna giriş yapabilirler.

PUBG MOBILEApp Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.