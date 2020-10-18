PUBG Mobile’da 3 milyona yakın hesap askıya alındı

PUBG Mobile, hile kullananlara karşı savaşını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda sunucularının genelinde bir siber saldırıyla karşılaşan, dünya çapında bir kesintiyle baş başa kalan oyunda son haftada kapsamlı bir temizlik yaşandı. Birçok farklı türde hile yazılımı kullanan oyuncunun PUBG Mobile’a olan erişimleri kalıcı olarak engellendi.

Oyuna olan erişimi kısıtlanan yaklaşık üç milyon hesabın büyük bir kısmı otomatik nişan (aim) ve röntgen (wall hack) yazılımları dolayısıyla oyuna veda etti. Bir kısım oyuncu ise diğer hileleri kullanarak erişimlerini kısıtlattı.

Playerbros







