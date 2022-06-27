Türkiye’nin en çok oynanan mobil oyunu PUBG MOBILE, sıra dışı bir iş birliğine daha imza attı. PUBG MOBILE & Survivor iş birliği Dominik’te kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Ünlü isimlerin yarıştığı Survivor’ın şampiyonu Yattara oldu.

PUBG MOBILE x Acun Medya özel Survivor iş birliğinde, YouTube ve oyun dünyasından birbirinden ünlü isimler Dominik’te özel bir bölüm için karşı karşıya geldi. Bu bölümde heyecan dolu mücadelelere imza atıldı.

PUBG MOBILE x Survivor Şampiyonu Yattara Oldu

İlk gün gerçekleşen takım oyunlarının ardından, ikinci gün bireysel yarışlara sahne olan ve nefes kesen anların yaşandığı Survivor özel bölümünün şampiyonu Yattara oldu.

Bu özel bölüm 24 saatte 1 milyondan fazla izlenerek Youtube Türkiye trendlerinde ilk sıraya yükseldi.

PUBG MOBILE x Survivor özel bölümüne PUBG MOBILE Türkiye resmi Youtube kanalı üzerinden erişebilir, rekabet ve eğlenceli anlarla dolu karşılaşmaları hemen şimdi izleyebilirsiniz.

Bu özel bölümün yarışmacıları şu şekildeydi;

Mami Emen

Eda Sakız

Eda Biçim

Yaren Alaca

Tuna Tavus

Mezarcı

Doch

Tugay Gök

Yattara

Semiraminta

Rıdvan Abi

Ahmet Can Dündar

Dila Kent

Keyifle izlenecek bir mücadeleye sahne olan bu özel video ile birlikte PUBG MOBILE ve Survivor iş birliği oyun severleri de unutmadı. 30 Haziran’a kadar PUBG MOBILE içerisinde Survivor etkinliği aktif olacak ve etkinlik sayfası üzerinden görevleri tamamlayan oyun severler Survivor temalı özel hediyeleri kazanmaya devam edecek.