PUBG Mobile ve Alan Walker iş birliği resmi olarak duyuruldu

PUBG Mobile, Alan Walker ile iş birliklerinin tarihini açıkladı. PUBG Mobile yıllar boyunca çeşitli figürler, şirketler ve şovlarla iş birliği yaptı. McLaren, Tesla, BLACKPINK ve Resident Evil gibi bazı popüler birliktelikler göze çarpanlar arasında yer alıyor ve tüm bu ortaklıklar oyunun ününe katkıda birçok katkıda bulundular.

PUBG Mobile, resmi sosyal medya hesaplarındaki bir gönderiyle iş birliğinin tarihini duyurdu:

“Sizi duyduk oyuncular. 7 oyun modunu geri getirmek sizin için yeterli olmadıysa… efsane Alan Walker PUBG MOBILE’a geri dönüyor! 23 Eylül’de Walker’s Encore için bizi izlemeye devam edin!”

Paylaşılan bu gönderiye göre, Walker’s Encore 23 Eylül’de geri dönüyor. Bununla ilgili daha fazla ayrıntının çok yakında açıklanması bekleniyor ve kullanıcılar güncel kalmak için PUBG Mobile’ın resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

Ayrıca PUBG Mobile birkaç hafta önce Jujutsu Kaisen ile bir iş birliği kurulduğunu duyurmuştu.

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