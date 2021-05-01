PMNC* etkinliği, Haziran ayında grup aşamasına ilerleme hakkı kazanacakken güçlü 32 takımı belirleyecek olan 8 günlük çevrimiçi elemeler ile başlayacak. Ardından grup aşamasındaki en iyi 16 takım ise, Türkiye'nin en iyi takımlarını belirleyecek 3 günlük finallerde yer alacak.

*PMNC, PUBG MOBILE Ulusal Şampiyonası'nın uluslararası kısaltmasıdır.

Bu heyecan dolu etkinliğe kaydolmak için esports.pubgmobile.com/pmnc/tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Kayıtlar 30 Nisan'da başlayacak ve 24 Mayıs'ta sona erecek.

04 Haziran - 11 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan PMNC Açık Elemeleri’ne katılmak için bir takımın aynı ülkeden olmak koşuluyla minimum 4 maksimum 6 oyuncudan oluşması gerekiyor.

PMNC Türkiye’nin en iyi 3 takımı, eylül ayında başlaması planlanan PUBG MOBILE Pro League Turkey’in 2. Sezonu’nda yer alma hakkı kazanacak.

PMNC Türkiye, turnuvanın resmi sponsoru olan Xiaomi tarafından desteklenecek.

PUBG MOBILE Esports’un, 2021 boyunca Türkiye’deki turnuvalarının toplam ödül havuzu 400.000 doların üzerinde. 20 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında yayını devam edecek olan PUBG MOBILE Pro League Turkey 1. Sezon (PMPL) ise hali hazırdaki en güncel turnuva.

Xiaomi, 2021 yılı boyunca Türkiye'de düzenlenecek PMCO, PMPL, PMCC & PMNC dahil PUBG MOBILE turnuvalarının tamamı için akıllı telefon sponsoru olacak. Resmi sponsor Xiaomi'nin Redmi Note 10 serisi, kullanıcılara oyun deneyiminin sınırlarına meydan okuma fırsatı sunacak. Şirket bu ortaklığın akıllı telefon felsefesini yansıtmasını ve kullanıcıların oyunun yeni zirvelerine ulaşmasına imkan vermesini bekliyor.