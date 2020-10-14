PUBG Mobile Türkiye, 400.000 TL ödüllü turnuvasını duyurdu

PUBG Mobile Türkiye, dev bir turnuvayla karşımızda. Türkiye’nin dört bir yanından katılıma açık olan, bölgesel elemelerine sizin de başvurabileceğiniz Şehrin Efsaneleri turnuvası duyuruldu. Toplam 400 bin TL’lik ödül havuzuyla dikkatleri üzerine çeken turnuvaya olan katılımlar başladı.

Yapılan açıklamalarda, "400.000 TL ödüllü Türkiye'nin ilk yerel ligi PUBG MOBILE Şehrin Efsaneleri 18 Ekim'de başlıyor! Takımını kurup nefes kesen mücadeleye katıl ve tarihe sen de ortak ol!" ifadelerine yer verildi.







