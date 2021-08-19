PUBG Mobile Team Up etkinliğinin detayları paylaşıldı

Dünya genelinde ünlüler ve 70’ten fazla influencerın katıldığı PUBG MOBILE Team Up Challenge 2021 turnuvası başlıyor. Ülkemizi temsilen turnuvaya katılan takımlarımıza liderliği Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Hadise yapacak.

PUBG MOBILE’ın 2019’dan bu yana her yıl düzenlediği Team Up Challenge turnuvası, bu yıl da eğlence ve mobil oyun dünyasının en popüler isimlerinin katılımıyla gerçekleşecek. Turnuvada altı bölgeyi temsil eden her bir takımın bir ünlü “Kaptanı” olacak; katılımcı takımlara ise birer yayıncı influencer liderlik edecek. Bu yılki etkinlikte ülkemizi temsil eden takımlarımıza kaptanlığı Hadise üstleniyor. Team UP’ta yarışan takımlarımızı ise popüler yayıncılar Doch, Mezarcı, Nisa Ölmez, Solkay, Frozennx ve Soulless oluşturdu.

PUBG MOBILE oyuncularının favori takımlarını seçerek destek olduğu, oyunda günlük misyonlar tamamlayarak favori takımına puan kazandırdığı turnuvada; alınan puanların her biri takımların finallere ilerlemesinde yardımcı oluyor. Bölgesel elemeler ve finali, 20-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte katılımcıları ve izleyicileri çeşitli ödüller de bekliyor.

Etkinlikte oyunun haritası Erangel: Ateşleme Görevi

Dünyanın çeşitli noktalarından milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren PUBG Mobile Team Up etkinliğinde oyunun yeni haritası Erangel: Ateşleme Görevi seçildi. Bu haritada PUBG MOBILE 1.5 Ateşleme güncellemesinden gelen yepyeni teknolojik yenilikler karşımıza çıkacak. Haritada altı tane ana yerleşim bölgesi bulunuyor. Haritanın merkezinde bulunan Pochinki, Georgopol, Military Base gibi noktalar yapılan yeni güncelleme ile tamamen teknolojik bir gelişime uğradılar.

Ayrıca güncelleme ile gelen HyperLines, Air Conveyor gibi yeni araçların yanı sıra ASM ABAKAN gibi silahlar da haritada keşfedilmek için bekliyor.