PUBG MOBILE Ramazan Bayramı’nı Anadolu şehirlerinde kutladı

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, Ramazan ayının birlik ve beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma geleneğine uygun olarak Adana, Diyarbakır ve Mardin şehirlerine ulaştı; ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolileri ulaştırıp bayramlarını kutladı. Ailelerin yüzlerini güldürebilmek için yardım kolileri, YouTube’un sevilen içerik üreticilerinden Mami Emen ve arkadaşları tarafından bizzat teslim edildi.

Türkiye’de 4. yılını geride bırakan PUBG MOBILE, her zaman kültürümüzü, tarihimizi ve yardımlaşma değerlerimizi takdir eden içeriklerle oyuncularla buluşmaya devam ediyor. Oyunculardan aldığı geri bildirimlere değer veren PUBG MOBILE, önümüzdeki dönemlerde de yerel alışkanlıklara dokunan yenilikçi içeriklerle oyuncuların hayatlarına daha fazla dokunmaya devam edecek.

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, “PUBG MOBILE Türkiye olarak ilk günden bu yana Türk kültürünü ve değerlerini oyunlarımıza dahil etmeye özen gösteriyoruz. Beraberliğin ve dayanışmanın temsili Ramazan ayını bitirirken, Ramazan Bayramı’nı hep birlikte ihtiyacı olan hayatlara dokunarak kutlamak istedik. Bundan sonra da benzer faaliyetlerimizi artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Ramazan Bayramının ülkemize ve tüm müslümanlık alemine sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan bayram yardımlarını gelenekselleştirmeyi hedefleyen PUBG MOBILE Türkiye ekibi, 2021’de yaşanan yangınlar sonrasında yayıncılar arası bağış turnuvası gerçekleştirmiş ve katılan 24 yayıncının her biri için bağış yapmıştı. PUBG Mobile Türkiye, Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla’da da görülen yoğun orman yangınlarının ardından TEMA Vakfı’nın başlattığı “Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına 10 bin fidan bağışıyla destek vermişti.