PUBG MOBILE 'Pinkfong Baby Shark' ile işbirliğini duyurdu

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, küresel fenomen "Pinkfong Baby Shark" ile yapılan işbirliğini duyurdu. Yeni güncelleme ile oyuncular şarkının ikonik dans figürü 'Baby Shark Dance' hareketini oyun içerisinde sergileyebilecek. Ayrıca PUBG MOBILE'da yapılacak özel bir etkinlik ile Baby Shark Dance videolarını sosyal medyada kaydedip, paylaşan oyuncular oyun içi özel kalıcı eşya kazanma şansı kazanacaklar.

Oyuncular ayrıca Baby Shark temalı paraşüt, Baby Shark tavası, Baby Shark seti ve Baby Shark grafitisi gibi özel Pinkfong Baby Shark temalı eşyalara sahip olabilecek. Oyuncular, bu ücretsiz ve bazı durumlarda kalıcı olan ödülleri, oyun içi etkinliğe katılarak ve arkadaşlarıyla günlük görevleri tamamlayarak kazanabilecek.

Global eğlence şirketi SmartStudy'nin kültürel simgesi Pinkfong Baby Shark, Kasım 2015'te Pinkfong'un YouTube kanalında yayınlandığında büyük bir heyecan dalgası yarattı. YouTube'da dünyanın en çok izlenen videosu olan şarkı 9,4 milyardan fazla izlenerek bu alanda rekor kırdı. Billboard Hot 100'de 20 haftalık bir rekora ulaşarak ana müzik sahnesine de girdi.

Pinkfong Baby Shark, birçok endüstride markalı seri içeriklerin yanı sıra gelecek film uyarlamalarını yayınlayarak popüler kültürde yerini sağlamlaştırdı. Pinkfong Baby Shark, Battle Royale türünü tanımlamaya devam eden ve mobil oyunlarda liderliğini korumak için sürekli olarak yeniliklere imza atan PUBG MOBILE için mükemmel bir ortaklık oldu.

Tencent Games PUBG Mobil Yayıncılık Başkanı Vincent Wang, “Pinkfong Baby Shark tarihteki yerini aldı. Biz de benzersiz markanın mirasını eğlenceli, ikonik sesler ve hareketlerle PUBG MOBILE'a getirmekten heyecan duyuyoruz. Topluluğumuzun bu trende dahil olduğunu ve en iyi Baby Shark danslarını sergilediğini görmek için sabırsızlanıyoruz!” dedi.

SmartStudy CEO'su Min Seok Kim de, "PUBG MOBILE yıllardır küresel bir heyecan noktası. Sevgili Pinkfong Baby Shark’ımızı yeni ve heyecan verici bir şekilde tanıtmak için onlarla işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. İçeriklerimizi sunmak için eğlenceli ve yaratıcı yollar geliştirmeye, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza neşe getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.