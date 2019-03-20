PUBG Mobile oynayan 16 kişi tutuklandı!

PUBG Mobile oyuncuları arasında küçük yaşta kişiler de bulunuyor. Oyunun özellikle küçük yaşta kişiler üzerinde yarattığı davranışsal bozukluklar, sık sık uzmanlar tarafından da dile getiriliyordu. Hindistan Gujarat eyaletinde geçtiğimiz günlerde atılan adım, kişiler üzerinde davranışsal bozuklukları önlemek için atılmış bir adım. Bu yasağa rağmen PUBG Mobile oynamaya devam eden 16 üniversite öğrencisi, geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Öğrenciler bu yasağın işleme koyulmasından bir hafta sonrasında, oyunu oynamaya devam etti. Indian Express‘e göre öğrencilerin tutuklanmasında başka hiçbir etken bulunmuyor. Haberin devamına göre kefaletleri ödenen öğrenciler, bazı işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Polis memuru yaptığı açıklamada oyunun yaptığı bağımlılıktan ve zararlarından bahsetti. Hindistan’ın yaptığı uygulama, sosyal medya üzerinden de yoğun tepki topladı. (Shiftdelete)