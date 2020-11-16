PUBG MOBILE INDIA geliyor

PUBG'nin yaratıcısı ve Güney Kore'deki KRAFTON, Inc. şirketinin yan kuruluşu olan PUBG Corporation, bugün özellikle Hindistan pazarı için oluşturulan, oyunun yeni bir versiyonu olan PUBG MOBILE INDIA'yı piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurdu. Şirket ayrıca yerel video oyunu, espor, eğlence ve IT sektörlerini geliştirmek için yatırımların yanı sıra güvenli ve sağlıklı bir oyun ortamı sağlamak için olan planlarını da açıkladı.

Hindistan'daki oyuncu verilerinin gizliliği ve güvenliğinin PUBG Corporation için en önemli öncelik olmasıyla PUBG MOBILE INDIA, yeni bir güvenli bulut platformunda piyasaya sürülecek. Şirket ayrıca güvenliği arttırmak ve verilerinin güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için Hindistan'daki kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini tutan depolama sistemleri üzerinde denetimler ve doğrulamalar gerçekleştirecek.

Sağlıklı bir oyun ortamı oluşturmak ve geliştirmek için oyun içi içerik geliştirilecek ve yerel ihtiyaçları yansıtacak bir şekilde uyarlanacak. Oyunun şu anda sanal bir simülasyon eğitim alanında kurulması, yeni karakterlerin otomatik olarak giyinik başlaması ve oyunun sanal doğasını yansıtmak için yeşil vuruş efektleri gibi çeşitli bölümleri Hindistan'daki oyuncular için özelleştirilecek. Daha da önemlisi şirket, genç oyuncular için sağlıklı oyun alışkanlıklarını teşvik etmek adına oyun süresine kısıtlamalar getiren bir özelliğe yer verecek.

PUBG Corporation ayrıca oyuncularla iletişimi ve hizmetleri geliştirmek için bir Hindistan yan kuruluşu oluşturma planlarını duyurdu. Hindistan kökenli şirket, ticaret, espor ve oyun geliştirme konularında uzmanlaşmış 100'den fazla çalışanı işe alacak. Şirket, yerel bir ofis kurmanın yanı sıra, oyun hizmetini güçlendirmek için aktif olarak işbirliği yapmaya ve yerel işletmelerden yararlanmaya çalışacaktır.

Son olarak ana şirketi KRAFTON, Inc. ile PUBG Corporation, yerel video oyunu, espor, eğlence ve IT endüstrilerini geliştirmek adına Hindistan'da 100 milyon Amerikan doları değerinde yatırım yapmayı planlıyor. İmalat endüstrisi dışında, bu yatırımlar Koreli bir şirket tarafından yapılan en büyük yatırımları temsil edecek.* Hindistan'daki PUBG Esports'una yönelik yoğun topluluk coşkusu sayesinde, şirket aynı zamanda en büyüğünü içerecek olan Hindistan'a özel turnuvalar, en büyük ödül havuzları ve en iyi turnuva prodüksiyonlarının da yer aldığı espor etkinliklerine ev sahipliği yaparak yatırım yapmayı planlıyor.

PUBG MOBILE, Güney Koreli bir oyun şirketi olan PUBG Corporation tarafından sahip olunan ve geliştirilen bir fikri mülkiyet olan PUBG'nin mobil sürümüdür. Oyun, PC battle royale oyun deneyimini başarıyla mobil cihazlara taşıdı ve dünya çapında büyük bir popülerlik kazandı.

PUBG MOBILE INDIA'nın lansmanı hakkında daha fazla bilgi ileriki bir tarihte yayınlanacaktır.

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