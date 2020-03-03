PUBG Mobile için kapsamlı bir güncelleme geldi! Ne değişecek?

PUBG MOBILE, Eğlence kategorisindeki Zorlu Mod’un yeniden eklenmesinin dışında Klasik Mod’da yeni özellik ve iyileştirmelerin de yer aldığı 0.17.0 sürüm güncellemesini kullanıcılara sundu. Yeni güncellemeyle birlikte Yıldönümü özel teması “2GETHER WE PLAY”in de bulunduğu yeni sezonda güncel ve farklı bir oyun deneyimi oyuncuları bekliyor. PUBG MOBILE severler yeni güncellemeye ücretsiz olarak App Store ve Google Play üzerinden ulaşabiliyorlar.

PUBG MOBILE oyuncuları ve topluluk üyelerinden gelen sürekli talepler üzerine sevilen Zorlu Mod, Eğlence kısmına resmi olarak geri döndü. Zorlu Mod’da tüm sesli yönergeler kapalı halde ve daha gerçekçi ve rekabetçi bir oyun deneyimi için yerden silah almak, kapıları açmak gibi aksiyonların olması manuel olarak yapılması gerekiyor.

Tüm bunlarla birlikte Klasik Mod’a da çeşitli yeni içerikler eklenmiş durumda:

- Yeni Air Drop Silahı: DBS – Kısa mesafede yüksek hasar için en iyi silah. DBS, sadece Air Drop içerisinde bulunabilen, çift namlulu bir pompalı tüfek. Şarjör başına 2 kurşun atıyor, 12’li fişekli mühimmattan 14 tane taşıyabilir. Holo Sight, Red Dot aksesuarları, 2x ve 6x dürbünlerle kullanılabiliyor.

- Silah Arkadaşları Özelliği - Oyuncular Çaylak veya Tecrübeli olarak kaydolabilir ve Klasik Mod savaşında birlikte oynayabilirler. Zengin oyun deneyimine sahip Tecrübeliler, çaylaklara oyunda rehberlik yaparak muhteşem ödüller kazanabilir, çaylaklar da tecrübeli oyunculardan öğrenerek oyunda daha hızlı uzmanlaşabilirler.

- Ölüm Tekrarı özelliği - Oyuncular ölümlerinden önce kendilerine saldıranların gözünden bir süre boyunca nasıl öldüklerini izleyebilirler.

- Çok Amaçlı İşaretler – Oyuncular, takım arkadaşlarıyla hızlı iletişim kurabilmek için harita üzerinden onlara yerleri, eşyaları, araçları, ölüm kutularını ve kapıları işaretleyebilirler.

- Renk Körü Modu – Grafik ayarlarından renk körlüğü bulunan oyuncular için Zehirlenme, Duman gibi oyun içi göstergeler için daha fazla renk seçeneği sunuluyor.

- Takım Arkadaşı Ses Kontrolü – Oyuncular artık savaş sırasında her bir takım arkadaşı için ses yüksekliğini ayarlayabiliyor.

- Silah dengeleri ve diğer iyileştirmeler

PUBG MOBILE’ın 2. Yıldönümünü kutlamak için “2gether We Play” temalı Royale Pass 12. Sezon, 9 Mart günü oyuna eklenecek ve bir çok eğlenceli aksesuar, oyun ve ödülü beraberinde getirecek. Bununla birlikte oyuncuların klasik Erangel haritasında Lunapark Modu’na girme şansı da 12 Mart gününden itibaren olacak. Bu haritada interaktif oyunlar da karşılarına çıkacak. Oyuncular ayrıca özel ödül ve başarımlar için yakın zamanda başlayacak Yıldönümü Özel - Sunucu Hedefi Etkinliği’ne de katılabilecekler.

(Hürriyet)