PUBG MOBILE hile ile mücadelede kararlı!

Dünyanın en popüler mobil oyunu olan PUBG MOBILE 2018’de ilk defa yayınlandığından bu yana, oyun içi hilelere karşı sıfır tolerans politikası uygulayarak adil ve sağlıklı bir oyun ortamı yaratmak için çalışmalarına devam ediyor. Oyun ekibi şimdi de gelişmiş gerçek zamanlı tespit teknolojisi barındıran, iyileştirilmiş bir anti-hile sistemi duyurdu.

Bu yeni hile tespit teknolojisi, şüpheli yazılım ve değiştirilmiş oyun verilerini tarayarak, sıradışı oyun aktivitelerini takip etme özelliğine sahip. Bu sayede hilecileri tespit etme ve oyundan men etme konusunda alınan kararların doğruluğunu sağlıyor. Sürekli değişen ve evrimleşen ‘hack’leme ve hile yöntemlerine karşı her defasında güncel kalabilmek için de, devasa ve sürekli büyüyen bir veritabanıyla karşılaştırma yaparak şüpheli yazılımları verimli bir şekilde tespit edebiliyor.

Bu yeni sisteme ek olarak, PUBG MOBILE’da her gün hile tespiti için yoğun bir şekilde çalışan yüzden fazla kişilik bir “anti-hile güvenlik ekibi” var. Güvenlik ekibi, oyunun raporlama sisteminden gelen bilgileri gözlemleyerek, yalnızca ek yazılım ve diğer hack veya hile yöntemleri kullananların oyun ortamından yasaklanmasını sağlıyor. Tespit yazılımı, gözlemleme ve oyunculardan gelen hile raporlarıyla birlikte bugüne kadar PUBG MOBILE geliştiricileri, birçok yeni hile yöntemlerini engellemeyi başarmakla kalmadı, günde en az 3000 hileciyi de oyundan 10 yıllığına men etmeye devam ediyor.

Türk oyunculardan gelen öneriler yeni bir özelliğe dönüştü

PUBG MOBILE Türkiye ekibi de özellikle oyundaki Sıralama konusunda, anti-hile yöntemlerine çok önem veriyor. Hile yöntemleri kullandıkları belirlenen ve sıralamanın üstlerinde yer alan birçok Türk oyuncu için bugüne kadar büyük cezalar verilmiş durumda. PUBG Mobile Türkiye topluluğu, PUBG Mobile’ın resmi Türkiye Facebook sayfasında, doğrulanmış hilecilerin ID’lerini düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. Oyun içi raporlama ekranına hilecilerin ID numaralarının eklenmesi, Türk oyuncular tarafından talep edilen bir özellikti. Türk oyunculardan gelen bu talebi dikkate alan PUBG MOBILE geliştiricileri, en yeni 0.15.0 güncellemesiyle birlikte hilecilerin ID numarasını ekleyen özelliği getirdi.

Geliştiriciler güvenlik sistemini geliştirmeye devam ederken, oyuncuların da hile anlamında şüpheli gördüğü her türlü hareketi, oyun içi raporlama sisteminden kendilerine iletmelerini istiyor, oyunculardan gelen her türlü yorum ve önerileri dikkate almaya devam ediyor. Oyuncular tarafından gönderilen her rapor, detaylı şekilde araştırılıyor ve araştırma sonuçları, raporu gönderen oyunculara iletiliyor.