PUBG Mobile hassasiyet ayarları nişangâh kontrolü için çok önemlidir. Peki bunu nasıl sağlayabilirsiniz? İşte bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

PUBG Mobile hassasiyet ayarları nişangâh kontrolü için çok önemlidir.

3. Şahış Dürbünsüz: %70

Lazer & Holografik Nişangâh, Nişan Yardımcıları: %50

3x Dürbün, Win94: %22

6x Dürbün: %10

1. Şahıs Dürbünsüz: %70

2x Dürbün: %50

4x Dürbün, VSS: %12

8x Dürbün: %8

PUBG Mobile Ateş Etme Animasyon Hassasiyeti Ayarları

3. Şahış Dürbünsüz: %80

Lazer & Holografik Nişangâh, Nişan Yardımcıları: %60

3x Dürbün, Win94: %35

6x Dürbün: %16

1. Şahıs Dürbünsüz: %80

2x Dürbün: %60

4x Dürbün, VSS: %20

8x Dürbün: %8

PUBG Mobile Jiroskop Hassasiyeti Ayarları

3. Şahış Dürbünsüz: %200

Lazer & Holografik Nişangâh, Nişan Yardımcıları: %300

3x Dürbün, Win94: %220

6x Dürbün: %40

1. Şahıs Dürbünsüz: %200

2x Dürbün: %200

4x Dürbün, VSS: %65

8x Dürbün: %30

PUBG Mobile Emulator Kamera Hassasiyeti Ayarları

3. Şahış Dürbünsüz: %20

Lazer & Holografik Nişangâh, Nişan Yardımcıları: %20

3x Dürbün, Win94: %10

6x Dürbün: %5

1. Şahıs Dürbünsüz: %20

2x Dürbün: %15

4x Dürbün, VSS: %8

8x Dürbün: %3

PUBG Mobile Emulator Ateş Etme Animasyon Hassasiyeti

3. Şahış Dürbünsüz: %20

Lazer & Holografik Nişangâh, Nişan Yardımcıları: %20

3x Dürbün, Win94: %10

6x Dürbün: %5

1. Şahıs Dürbünsüz: %20

2x Dürbün: %14

4x Dürbün, VSS: %8

8x Dürbün: %3

Daha iyi nişan alabilmek için en uygun hassasiyet ayarlarını tutturmak gerekir. En iyi ayarları tutturana kadar bol bol ayar değişikliği yapmalısın ve yeni ayarları test etmelisin. Test süreci için oyunun Eğitim, Eğlence, Evo Alanı ve Arena başlıkları altındaki seçenekler öncelikli tercihin olmalı.