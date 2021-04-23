Küresel teknoloji lideri Xiaomi, 2021 yılı boyunca Türkiye'deki PUBG MOBILE e-spor turnuvalarının resmi akıllı telefon sponsoru oldu. PUBG MOBILE yıl boyunca PUBG MOBILE Club Open (PMCO), PUBG MOBILE Pro League (PMPL), PUBG MOBILE Campus Championship (PMCC) ve PUBG MOBILE National Championship (PMNC) dahil olmak üzere bölgedeki dört farklı e-spor turnuvasına ev sahipliği yapıyor. PUBG MOBILE e-spor ekosistemi, dünyadaki en güçlü sistemlerden biri olarak oyuncuların ileriki kariyerlerinde birer e-spor yıldızı olmalarını sağlayacak şekilde amatör-yarıpro-pro ve ülke-bölge-dünya düzeyinde gelişim sistemini destekliyor. Türkiye'deki PUBG MOBILE e-spor turnuvalarının sponsoru olarak Xiaomi mobil oyun kullanıcılarına sıra dışı bir oyun deneyimi sunuyor.

Türkiye'de de yoğun ilgi gören Redmi Note 10 serisi olağanüstü tasarımları ve modern yapısıyla dikkat çekiyor. 120Hz AMOLED ekranı ve 240Hz dokunmatik örnekleme oranı sayesinde akıcı ve parmak hareketlerine yüksek duyarlı bir ekran deneyimi sunan Redmi Note 10 Pro, 5020 mAh pil kapasitesi sayesinde uzun saatler boyunca yüksek performans ile ara vermeden oyun oynamaya imkan sağlıyor. Bunun yanında kutu içinde ücretsiz olarak sunulan 33W hızlı şarj özelliği ile de 30 dakikada %59 şarj edebilen hızlı bir şarj cihazına sahip. Model yüksek çözünürlüklü kamerası ve çeşitli kamera modlarıyla mükemmel fotoğraflar çekilebilmesine de olanak tanıyor. Redmi Note 10 Pro gücünü piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm® Snapdragon™️ 732G'den alıyor.

Redmi Note 10S ve Redmi Note 10'da da optimum izleme deneyimi sağlayan 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran bulunuyor. İki model de dörtlü kamera kurulumuna sahip olarak harika uzak ve yakın çekim görüntüler yakalanmasını sağlıyor. Redmi Note 10S, daha iyi performans sağlayan MediaTek Helio G95, Redmi Note 10 ise yüksek hızlı Qualcomm® Snapdragon™ 678 ile donatıldı.

Tüm bu özellikler ile tasarlanan ve AMOLED ekranların ilk kez kullanıldığı Redmi Note 10 serisi; ekran yenileme hızı, dokunma örneklem oranı, pil kapasitesi ve 33W hızlı şarj özellikleri ile mobil oyunseverlerin bir akıllı telefondan beklediği her şeyi bir arada sunuyor.