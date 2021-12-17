PUBG MOBILE, Burak Özçivit ile işbirliğine gidiyor

PUBG MOBILE düzenli olarak yayınladığı global etkinlikler ve güncellemelerin yanı sıra bulunduğu her pazarda yerel işbirlikleri ve etkinliklerle, oyuncular için yepyeni deneyimler sunmaya devam ediyor. Türkiye kültürünü ve içeriklerini keşfetme ve gösterme kararlılığının bir parçası olarak PUBG MOBILE, Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin hayatını canlandıran ve uluslararası alanda da sevilen Burak Özçivit ile işbirliğini duyurdu.

19 Aralık’ta başlayacak bu özel işbirliği ile Burak Özçivit’in ses paketi, özel kostümler ve silahların yanı sıra, PUBG MOBILE oyuncu araştırmalarında Türk ruhunu en çok temsil ettiği görülen kılıç ve kurt gibi kültürel eşyalar da oyuna dahil edilecek.

PUBG MOBILE, Türk kültürünü dünyaya tanıtmaya kararlı

Türkiye kültürünü tanıtmaya ve Türk oyuncularının yanında olmaya kararlı olan PUBG MOBILE, önümüzdeki günlerde sürpriz yeni içerikler ile oyuncularla buluşmaya devam edecek. Ayrıntıları çok yakında açıklanacak büyük marka iş birlikleriyle PUBG MOBILE oyuncuları, yepyeni deneyimler ve dinamiklerle buluşacak.