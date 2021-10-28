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PUBG Mobile bir ilke daha imza atıyor

Mobil oyun devi PUBG Mobile bir ilke daha imza atıyor ve PUBGM esporcuları ile birlikte Türkiye miraslarını gezmeye başlıyor. Ekip, PUBG Mobile'ın efsaneleri ile Türkiye'nin en değerli bölgelerini gezerek öğrenecek ve seyirciler ile paylaşacak.

28 Ekim 2021, Perşembe 09:00 Son Güncelleme:
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PUBG Mobile bir ilke daha imza atıyor

Mobil oyun devi PUBG Mobile bir ilke daha imza atıyor ve PUBGM esporcuları ile birlikte Türkiye miraslarını gezmeye başlıyor. Ekip, PUBG Mobile'ın efsaneleri ile Türkiye'nin en değerli bölgelerini gezerek öğrenecek ve seyirciler ile paylaşacak.

Espor ve oyun camiasında görmediğimiz bir hareket olan bu video serileri şimdiden tüm takipçileri heyecanlandırmış görünüyor.

PlayerBros

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