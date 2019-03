PUBG mobile 1. yaşını kutladı

Tencent Games ve PUBG Corporation, PUBG MOBILE’ın birinci yaş gününde dünyaca ünlü sanatçı Alan Walker ile işbirliğini ve 2019 PUBG MOBILE Club Open (PMCO) turnuva serisini duyurdular. İki şirket, Alan Walker’ın 21 Mart’ta New York’ta düzenlenen PUBG MOBILE yılbaşı partisinde ilk kez söylediği On My Way adlı yeni single için Sony Music Entertainment ve Liquid State ile işbirliği yaptı. Şarkı, PUBG MOBILE içinde çaldığı gibi, çeşitli internet müzik ve video hizmetlerinde de yer alacak.

Oyunun yıl dönümünü ve şarkının çıkışını kutlamak için PUBG MOBILE oyuncuları Alan Walker’ın ikonik maskesini ve kapüşonunu içeren kıyafetleri oyunda kullanabilecekler. Ayrıca, oyuncular PUBG MOBILE içerisindeki lobide ya da oyunda otomobil sürerken On My Way dinleyebilecekler. Düzenlenen etkinlikte, Alan Walker oyun influencer’ları Liza Peachy, Faze Adapt ve Scotty Sire ile PUBG MOBILE da oynadı.

Walker, “PUBG MOBILE ile aynı değerleri paylaşıyoruz. Bu işbirliği öncesinde, birlik olmayı sembolize eden ve hayata geçiren benzersiz bir beste yapmak istiyordum. Benim gibi bir maske ve kapüşon taktıklarında, oyuncular da birer Walker’a dönüşecekler. PUBG MOBILE oyununu açtığımda ya da üçüncü seviye kaskı taktığımda, ben de bir kahraman oluyorum ve bu da bir başka çeşit birlik duygusu yaratıyor” dedi.

PMCO 2019, Vivo’nun ana sponsorluğunda ve akıllı telefon sponsorluğunda gerçekleştirilecek. İlkbahar ve Sonbahar Bölümlerinden oluşacak turnuvanın ilkbahar ayağında Güneydoğu Asya, Hindistan, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Kore, Japonya, Çin ve Diğer adlı 10 bölge kapsam dahilinde olacak. İlkbahar Bölümü için 35 binden fazla takım kayıt olurken, internet üzerindeki elemeler 22 Mart’ta başlayıp 30 Mart’ta son bulacak. Global Finaller ise Temmuz ayında Berlin’de yapılacak.

Tencent Games, Küresel Yayın Departmanı Genel Müdürü Vincent Wang, şöyle konuştu: “2019’un PUBG MOBILE yılı olması için çalışıyoruz. İlk yıl dönümü partimiz, influencer’ları ve EDM süperstarı Alan Walker’ın müzik yeteneklerini bir araya getiren harika bir etkinlik oldu. Ayrıca bu yıl için on binlerce takımın 2,5 milyon dolarlık ödül için yarışacağı heyecan ve tutku dolu e-spor planlarımızı açıkladık. PUBG MOBILE e-spor ekosistemini geliştirmemiz için büyük bir adım olan bu gelişme, dünyadaki mobil oyun turnuvalarına da öncülük edecek.”

PUBG MOBILE, aylık aktif kullanıcı sayısı açısından dünyanın bir numaralı oyunudur ve bugüne dek (Çin dışında) 200 milyondan fazla kez indirilmiştir.