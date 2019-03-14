PUBG için dev güncelleme

PUBG için 1.7 GB dosya büyüklüğünde dev bir güncelleme geldi. Oyuna gelen yenilikler ise başlıca şöyle:

Oyuna yeni eklenen silahın adı G36C. Vikendi haritasına eklenen silah Scar-L'nin yerine geçti. Yani artık Vikendi'de Scar-L bulunmayacak.

G36C ise tıpkı Scar-L gibi 5.56 mermiler kullanıyor.Oyuna yeni eklenen aracın adı Tukshai. PC'de de Sanhok haritasında bulunan bu araç mobilde de Sanhok'ta bulunuyor.

Oyun içerisindeki hazır mesajlara "ikmal adım" mesajı eklendi.

Erangel ve Miramar haritalarında dinamik hava durumu özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde maç içerisinde farklı hava durumlarına rastlanılabilinecek.

Zombiler yeniden yapılandırıldırdı. Artık önceden erişemedikleri bölgelerede erişim sağlayabilecekler ve oyun içerinde zaman zaman güçleri azalacak.