PUBG Güncelleme 11.2 ile Pijama Partileri Geliyor

PUBG Güncelleme 11.2 çıktı ve Sezon 11'in bir sonraki içerik teması - Survivor Pass: Pajama Party’i sunuyor. Survivor Pass'ın çeşitli uyku partisi temalı ödüllerine ek olarak, oyuncular ayrıca Erangel haritasındaki ince ayarlar ve araç içinden yolcu vuruş yenilikleri de dahil olmak üzere, birçok oyun içi ayarlamaları ve dengelemeleri görebilecekler.

11.2 Güncellemesi bugün PC'de ve 6 Mayıs'ta konsollarda kullanıma açılacak. Detaylı PC yama notlarını buradan, en son yama raporu videosunu da buradan izleyebilirsiniz. Konsol yama notları ise önümüzdeki haftalarda sunulacak. Basın materyalleri için basın sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

• Survivor Pass: Pajama Party ile Tanışın - Oyuncuların 50 seviye boyunca ilerleyip kilidini açabilecekleri 30'dan fazla ödülle Survivor Pass: Pajama Party, artık belirli bir zaman ve belirli bir sezon ile bağlantılı olmayan temalar ile Pass’lerin yeni halini bize tanıtıyor. Bu bize içerik, süre ve hatta yılda kaç kez Pass yayınlayacağımız konusunda bile daha fazla seçenek sunuyor. Pass’ler, görevler ve ödüller ile benzer mekanikleri takip etmeye devam edecek, böylelikle oyuncular kendi pass’lerini alıp bugün kilidi açmaya başlayacaklar!

• Erangel Haritasına Bazı Güncellemeler Geliyor - Geçtiğimiz Kasım ayında oyunculara Erangel’deki hangi bölgelerin biraz düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu sorduk. Cevapları inceledikten sonra, Sosnovka Adası köprülerine odaklanmaya karar verdik. Bu düzenleme, ister doğrudan düşmanlarla çatışmak; isterse fark edilmeden tüymek olsun, köprüyü geçmek isteyen oyuncular için daha fazla seçenek sunuyor.

• Oynanış ve Denge Ayarlamaları: Birkaç yama öncesinde, araçlarda hedef alma stabilitesi ile ilgili bazı temel sorunlara odaklandık. Araçlar, Battle Royale deneyimimizin temel bir parçası olduğundan, oyunu dengeli tutarken araç savaşını teşvik etmek istiyoruz. Verilerimizi inceledikten ve oyuncu geri bildirimlerini dinledikten sonra, yolcu silahı kullanımlarının etkinliğinde beklenenden daha büyük bir artış gördük. Bu sorunu çözmek için yolcu geri tepmesini artırdık ve daha fazla değişiklik gerekmesi ihtimaline karşın durumu izlemeye devam edeceğiz.