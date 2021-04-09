PUBG güncelleme 11.1 tüm platformlarda çıktı

Tüm platformlarda artık oynanabilen PUBG Güncelleme 11.1, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yer alan ve popüler bir 3x3 harita olan Paramo'yu yeniden tanıtıyor. Güncelleme ayrıca yeni bir dereceli sezonun başlangıcına dikkat çekiyor, yeni Acil Durum Toplama eşyalarını tanıtıyor, Ustalık Madalyası sistemini genişletiyor ve daha da fazlasını sunuyor.

• Yeni Dereceli Sezon: Sezon 11’den itibaren Dereceli Sezonlar iki aylık bir süre boyunca devam edecek, yani bu sezonlar artık Survivor Pass'ler ile paralel çalışmayacak. Bu sebeple de ödüllerin nasıl dağıtılacağına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Ek olarak, PUBG'nin Esports modunda görülen oranlarla daha uyumlu olması için tüm haritalarda tüm silahların belirme oranları artırıldı.

• Acil Kurtarma Balonu: Oyuncuların ve ekiplerinin savaş alanlarından bir sonraki güvenli bölgeye hızlı bir şekilde geçmesini sağlayan yeni bir taşıma aracı eklendi. Acil Kurtarma ile oyuncular, yüksek irtifalı bir Fulton Balonu ateşleyebilir. Balon, tamamen şişirildikten sonra 60 saniye içinde bir uçak oyuncuları almak için gelecek. Uçak geldiğinde, en fazla dört oyuncu uçağa alınacak ve aşağıdaki savaş alanına paraşütle atlamaya karar verene kadar Beyaz Bölge'nin merkezine doğru taşınacak. Bu eşya ağırlığına ve yakındaki düşmanların dikkatini daha fazla çekebilmesine rağmen, Mavi Bölge’den kaçmak, düşman kontrolündeki bölgeyi hızla geçmek veya güçlü teçhizat bulmak amacıyla uzak bir yeri yağmalamak için kullanılabilir. Acil Kurtarma Balonu, yalnızca Erangel, Miramar, Sanhok ve Vikendi'de bulunan yağmalanabilir bir eşyadır.

• Ustalık Madalyaları: Oyuncuların önemli oyun içi başarılarını takip etme ve vurgulama yollarını geliştirmek için Sezon 11, Ustalık Madalyası sistemine güncellemeler getiriyor. Artık, mücadele durumlarına, hayatta kalmaya bağlı ve zorlukla hayatta kalma ile ilgili olan "So Close" madalyası gibi, çeşitli savaş alanı başarılarıyla kazanılabilecek 10 yeni madalya bulunuyor. Ustalık Madalyaları hem Normal hem de Dereceli maçlarda elde edilebilir fakat Arcade, Lab veya Özel maçlarda kazanılamaz.

• PUBG ID: Ustalık Madalyası güncellemesiyle ilgili olarak, oyuncular artık yenilenen PUBG ID'nin bir parçası olarak kazandıkları madalyaları sergileyebilecekler. Oyuncular en fazla iki madalya ekleyebilmenin yanı sıra, Özelleştirme sekmesi üzerinden PUBG ID'yi kişiselleştirmek için ek hamlelerde bulunabilirler.



