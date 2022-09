KRAFTON, Inc. bugün, 2022 PUBG Esports sezonunun şampiyonlarını taçlandıracak olan önde gelen espor etkinliği PUBG Global Championship (PGC) 2022'nin tüm detaylarını açıkladı. PGC 2022, 1-20 Kasım tarihleri arasında, dünyanın en iyi 32 profesyonel PUBG Esports takımının 2 milyon ABD doları değerindeki ödül havuzundan paylarını almak için yarışacağı, küresel ve fiziksel bir LAN turnuvası olacak.

Etkinlik Takvimi ve Yapısı

Amerika, Avrupa, Asya ve Asya Pasifik'ten katılan takımlar para ödülü kazanmak için haftalık karşılaşmalarda mücadele edecekleri PGC 2022, 1-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuva Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Exhibition Centre’da fiziksel olarak düzenlenecek ve PUBG: BATTLEGROUNDS Twitch, YouTube ve Facebook kanalları üzerinden yayınlanacak. Her aşamanın detaylı programı ve ayrıntıları:

• Grup Aşaması: 1-6 Kasım

o Takımlar 16 takımdan (A ve B) oluşan iki gruba ayrılacak ve Kazanan ve Kaybeden gruplarını belirlemek için haftalık grup aşaması maçları düzenlenecek. Her grup arasında üç gün boyunca toplam 15 maç oynanacak. Her gruptan ilk sekiz takım bir Kazananlar Grubuna ve her gruptaki en alttaki sekiz takım bir Kaybedenler Grubuna yerleştirilecektir.

• Kazananlar Grubu: 8-9 Kasım

o Grup Aşamasının ardından, Kazananlar Grubu iki gün ve 10 maç boyunca mücadele edecek ve 16 takımın ilk sekizi Büyük Final'e doğrudan çıkış ile ödüllendirilecek. Kazananlar Grubunun en alttaki sekiz takımı, Büyük Final aşamasına erişmek için tekrar bir şans için Kaybedenler Grubu 2'ye yerleştirilecektir.

• Kaybedenler Grubu Aşama 1: 10-11 Kasım

o İlk Kaybedenler Grubu aşaması, A ve B Grubunun her birinin en alttaki sekiz takımdan oluşacak. Aşama iki gün boyunca 10 maçı kapsayacak ve ilk sekiz takım Kaybedenler Grubu 2'ye ilerleyecek, son yedi takım ise Büyük Hayatta Kalma aşamasına geçecek. Kaybedenler Grubu 1'in en alttaki takımı elenecek.

• Kaybedenler Grubu Aşama 2: 12-13 Kasım

o Son Kaybedenler Grubu, Kazananlar Grubundaki son sekiz takımdan ve Kaybedenler Grubu 1'deki ilk sekiz takımdan oluşacak ve benzer şekilde iki gün boyunca 10 maç boyunca takımlar mücadele edecekler. Büyük Final’de sadece ilk dört takıma yer verilecektir. Kalan 12 takım Büyük Hayatta Kalma aşamasına geçecek.

• Büyük Hayatta Kalma Aşaması: 14 Kasım

o Büyük Hayatta Kalma aşaması, katılan takımların PGC 2022 tacı için yarışacak son 16 Büyük Final ekiplerini oluşturmaları için son şanstır. Büyük Hayatta Kalma aşaması, Kaybedenler Grubu 2'den 12 takım ve Kaybedenler Grubu 1'den yedi takım olmak üzere 19 takımdan oluşur - Kaybedenler Grubu 1'den en alttaki üç takım bekleme sırasına yerleştirilir. Büyük Hayatta Kalma Aşaması, Büyük Finallere ilerlemek için yalnızca dört şans sunacaktır. Her maçta tavuk yemeğini kazanan takım yükselecektir ve kalan 15 takıma sıradaki bir sonraki takım katılacaktır.

• Büyük Finaller: 17-20 Kasım

o Büyük Hayatta Kalma aşamasının tamamlanmasından sonra, 2022'deki en iyilerin en iyileri, sonunda bir takım PGC 2022 tahtını ele geçirene kadar birbirleriyle rekabet edecekler. Büyük Finaller, dört gün boyunca yirmi maçtan oluşacak. Sıralama listesinin başında hangi takım çıkarsa, PUBG Global Championship'in yeni şampiyonları taçlanacak!

Ödül Detayları

Toplam PGC 2022 ödül havuzu, katılan takımlara etkinliğin son derecelerine göre dağıtılacak olan 2 milyon ABD dolarından oluşmaktadır. Ayrıca PGC 2022'nin MVP'si 10.000 ABD doları ekstra bir ödül alacak.

Pick’em Challenge

KRAFTON, oyun severlerin çeşitli ödüller kazanmak için PGC 2022'nin kazananını tahmin edebileceği bir etkinlik olan Pick'em Challenge'ı bir kez daha düzenleyecek. Oyun severler, oyun içi espor sekmesini ziyaret ederek ücretsiz oylama kuponları kazanabilirler ve PGC 2022 eşyaları satın alabilirler. PUBG Nations Cup 2022'ye benzer bir şekilde KRAFTON, 2 milyon ABD doları tutarındaki ödül havuzunu Pick'em Challenge'dan elde edilen %30 kârla destekleyerek PUBG Esports oyuncularını ödüllendirmeyi taahhüt ediyor.