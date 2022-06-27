KRAFTON, Inc., PUBG: BATTLEGROUNDS’un en yeni haritası Deston'un 13 Temmuz'da çıkışını yapacağını açıkladı. Oyuncular Geliştirici Mektupları ve materyaller aracılığı ile bu su basmış, fütüristik mega şehrin görüntülerini kısmen gördüler ve artık Dave Curd’ün (PUBG Studios Kreatif Direktörü) ve Michael Gilardi’nin (Madison, PUBG Evreni Geliştirme Birimi Yöneticisi) 25 Haziran günü canlı yayınlanan Dev Talk etkinliğinde açıklanan Deston haritasını derinlemesine inceleyebilecekler. Aşağıda Dev Talk boyunca gösterilen Deston’ın detaylı bir özetini ve yeni özelliklerini görebilirsiniz.

Yeni Harita: Deston

Görüntüsünün, hissiyatının ve mekaniklerinin PUBG: BATTLEGROUNDS’a uygun olmasını sağlamak amacıyla bu 8x8 harita tasarlanırken Haven'ın çeşitli öğeleri ve geri bildirimleri dikkate alındı. Deston oyunda yer alan en büyük, en uzun ve en yoğun haritadır. Oyuncular bir maç boyunca, Deston'daki yüksek ve dikey binalardan inişli çıkışlı tepelere, ovalara ve yeni tasarlanmış bataklıklara kadar yoğun bir kent ortamında bulunacaklar. Harita eğlenceli bir oynanış ve oyuncuları gerçek bir savaş ortamına çekmek arasındaki o ince noktayı sunmayı hedefliyor. Deston, oyuncuları haritanın her ortamını öğrenmeye sevk ederek buralarda tavuk yemeği kazanabilmek için farklı teçhizatları, araçları ve siperleri göz önünde bulundurmaları konusunda zorlayacak. Deston’ın yeni bölgeleri hakkında daha fazla detayı aşağıda bulabilirsiniz.

• Bataklık - PUBG: BATTLEGROUNDS’un ilk bataklık alanı haritanın kuzey kısmında tasarlandı. Bu alan oyuncular için yeni deneyimlerle dolu eşsiz bir bölgedir. Yoğun ve yemyeşil mangrov ormanı, yakın civarda çeşitli çatışmaların gerçekleşmesine yol açar.

• Merkezi Ovalar - Merkezi ovalar, oyuncuların tanıyıp sevdiği geleneksel deneyimi sunar. Erangel ve Taego'ya benzer olarak, bu alan oyuncuların keşfetmesi için siper, manzara ve ilgi çekici noktalar (POI) arasında bir denge kurar. Merkezi ovaların içinde yer alan Lodge POI, oyunda yapılmış en büyük binadır. Oyuncular, bu binaya hızlıca girebilirler ve ava gidenlerin nasıl avlandığını gözlemleyebilirler.

• Konser Bölgesi - Oyuncular havada süzülen devasa bir tavuk balonuna denk gelirlerken parti müdavimleri konser bölgesinde bir top bulacaklar. Paintball Arena ayrıca kısa, orta ve uzun mesafeli çarpışmalar için fırsatlar sağlayacak. Gelecekte Takımlı Ölüm Oyunu moduna gelebilme ihtimalinden dolayı oyuncular bu alana aşina olmak isteyeceklerdir.

• Batı Dağlık Bölge - Nişancılar, oyuncuların nişancı ve keskin nişancı tüfeği becerilerini test ederek batıda bulunan dağlık bölgenin sunduğu imkanlarının tadını çıkaracaklar. Minimal bitkiler ve geniş bir görüş seviyesi ile, şüphe gütmeyen oyuncular kendilerini nişangah işaretinin tam ortasında bulabilirler. Issız kıyı adası bölgesindeki dolambaçlı tepeler ve kayalık atmosfer, daha fazla saklanma ve dolambaçlı mücadelelere olanak verecek.

Yeni Hareket Mekanikleri ve Özellikleri

• Yükseltici - Harita resmi olarak yayınlandığında PUBG: BATTLEGROUNDS'a, oyuncuları Deston çevresinde taşımak için yepyeni bir hareket mekaniği geliyor. Yükseltici, motorlu bir makaradır ve oyuncular onları özel Hücre Kuleleri de dahil, bazı binaların duvarına bağlı olarak görebilirler. Bu yeni mekanik, oyuncuların yerden bir binanın tepesine sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarına ve geri inmelerine olanak sağlayacak. Ayrıca oyuncuların yükselticileri kullanmak için herhangi bir özel eşya taşıması gerekmeyecek ve hızı sprint tuşu ile ayarlanabilecek.

• Yardımcı Paraşüt - Eğer üzerinden atlayamayacaksanız PUBG: BATTLEGROUNDS'da şimdiye kadar tanıtılan en yüksek binaları tasarlamanın bir anlamı yok - bu sebeple de oyuncuların Deston'ın yüksek yerlerinden korkmadan atlamaları için her zaman mevcut olan Yardımcı Paraşüt tasarlandı. Yardımcı Paraşüt, oyuncuların envanterlerinde mevcut bir eşyadır ve her zaman açık kalır, bu nedenle paraşüt, oyuncular haritaya inerken paraşütlerini takabilecek ve zamanından önce onları yerden kurtarabilecek şekilde hareket edecektir. Ayrıca üzerlerinde yükselticiler olan özel Hücre Kuleleri, oyuncuların yükselticiyi yardımcı paraşüt ile birleştirmesine ve haritada seyahat etmek için sapan benzeri bir hareket oluşturmasına olanak tanır.

• Benzin İstasyonları - Deston, oyuncuların haritada gezinirlerken araçlarına benzin almalarını sağlayan ve işleyen benzin istasyonlarını sunuyor. Fakat eğer bu istasyonlar vurulursa, oyuncular Michael Bay patlamalarının tam etkisini yaşayabileceği konusunda dikkatli olmalılar.

Yeni Taktiksel Teçhizat: Mavi Çip Dedektörü

Deston’ın çıkışıyla beraber Mavi Çip Dedektörü de yeni taktiksel teçhizat olarak oyuna dahil oluyor. Mavi Çip Dedektörü, gözlemci dürbünün yakın menzil olanıdır ve oyuncuların belirli bir yarıçap içindeki rakiplerinin yerini tespit etmelerine yardımcı olur. Fakat algılamadaki gecikme sebebiyle diğer oyuncuların konumlarını anlık göstermez ve kentsel bölgelerdeki dikey pozisyonları da tam olarak açığa çıkarmaz. PUBG: BATTLEGROUNDS’un ana oynanış yapısı birinci öncelik olmaya devam ediyor ve yeni taktiksel teçhizat hakkındaki geri bildirimler, oyuncular oynamaya başladıklarında yakından izlenecektir.

Yeni Silahlar

Tüm haritalar gibi Deston da oyunculara iki yeni ve özel silah getiriyor. Origin 12, haritanın tüm alanlarında daha verimli olmak için üstün hassasiyet ve menzile sahip tek mermili pompalı tüfektir. MP9, yakın mesafede uzmanlaşmış yeni ve güçlü bir SMG’dir.



