PUBG: BATTLEGROUNDS güncelleme 18.1 duyuruldu

KRAFTON, Inc.'in PUBG: BATTLEGROUNDS için en son güncellemesi PC sunucularında 8 Haziran'da ve konsollarda 16 Haziran'da yayınlanacağı zaman, oyuncular yeni dereceli sezona giriş yapabilirler, Erangel ve Miramar'da daha fazla iyileştirici öğe bulabilirler ve Takım Ölüm Oyunu Modunda (TÖO) orijinal Sanhok haritasının keyfini çıkarabilirler.

• Dereceli Sezon 18: Dereceli Sezon 17 son dönemine geliyor ve oyuncular, Sezon 17’deki son sahip oldukları seviyelerine göre ödüllerini almayı unutmamalılar çünkü 18.1 güncellemesi, oyuncuların katılacağı yeni bir dereceli sezon getiriyor. Dereceli Sezon 18 başladığında, izlenen oturum sayısı sırayı sürdürmeye yetmediği için Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde artık Squad – FPP konsol derecelerinde kullanılamayacak.

• Eşyaların Belirme Dengesi: Erangel ve Miramar’daki normal maçlardaki iyileştirme eşyalarının zor bulunduğuna dair raporlar aldığımızdan dolayı, Erangel’deki normal maçlarda silah ve eklenti belirme oranlarının artması sebebiyle iyileştirme eşyalarının belirme oranlarının azaldığını takımımız tespit etti. Ayrıca Miramar normal maçlarda iyileştirme öğesinin çıkış oranında bir düşüş görmedi ama daha fazla silah ve eklenti bulma olasılığının daha yüksek olması nedeniyle oyun dinamikleri agresif bir şekilde değişti ve böylece iyileştirme öğelerine olan talep doğal olarak arttı. Bu değişiklikleri ele almak adına, 18.1 güncellemesi yayınlandığında toplam öğe miktarı ve belirme oranları yükseltilecektir. Eşya belirme oranlarında yapılan değişiklikler için lütfen yama notlarını inceleyin.

• Orijinal Sanhok TÖO’ya Dönüyor:Orijinal Sanhok haritası, 18.1 güncellemesi için güncellenmiş harita seçme oranlarıyla beraber TÖO rotasyonuna geri döndü. Harita seçme oranları ve konumları aşağıdaki gibidir:

o Harita Seçme Oranları - Taego: %40, Sanhok: %20, Erangel: %16, Vikendi: %16, Miramar: %8

o Haritalar - Taego: Saray / Arazi / Dağ / Tersane / Market, Sanhok: Paradise Resort / Tersane, Erangel: Stalber / Sosnovka, Vikendi: Peshkova / Podvosto, Miramar: Campomilitar