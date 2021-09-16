PUBG: BATTLEGROUNDS Güncelleme 13.2 çıktı ve önceki Survivor Pass'lerde altı hafta süren fakat bu kez sekiz hafta boyunca sürecek olan en yeni Survivor Pass: CRAZY NIGHT'ı tanıtıyor. Yama ayrıca oyuncuların gözdesi P90 HMS silahını Yardım Paketlerine ekliyor ve Güney Kore'de geçen Taego haritasına yeni bir araç, oynanış sistemi, silah ve hava durumu modellemeleri getiriyor.

Güncelleme 13.2 geçen hafta PC’deki çıkışından sonra konsollarda bugünden itibaren erişilebilir durumda.

13.2 Güncellemesinin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz:

Survivor Pass: CRAZY NIGHT: Oyunun geliştiricileri PUBG Studios, hizmet süresini altı haftadan sekiz haftaya uzatarak Survivor Pass sisteminde değişiklikler yaptı.2 Kasım tarihine(PDT) kadar oyuncular 50 seviye boyunca ilerledikçe, Kaçak Mal Kuponu, İsim Künyesi ve Sprey dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazanabilirler.

Yeni Silah - P90 HMS: 13.2 Güncellemesinden itibaren oyuncuların talep ettiği P90 HMS, tüm haritalarda Yardım Paketleri aracılığıyla sunulacak. P90, orijinal Tommy Gun'dan bu yana ilk Yardım Paketi HMS'dir ve uzun menzilli çarpışmalarda etkili olmasını sağlayan benzersiz 5,7mm güçlü cephanesiyle yüklü olarak gelir.

Taego Haritasında Güncellemeler: Güney Kore’de yer alan bu popüler 8x8 harita sadece bunlarla sınırlı olmamakla beraber bir takım düzenlemeler de getirecek:

• Yeni Araç - Porter: Hyundai kamyonet Taego'ya özeldir ve dört yolcu kapasitelidir. Porter, Taego'daki UAZ aracının yerini alıyor.

• Yeni Özellik - Bagaj Sistemi: Bu sistemle oyuncular harita boyunca yanlarına alacakları sınırlı sayıda eşyayı saklamak için Porter aracındaki bagajı kullanabilirler. Yine de dikkatli olun, araç yok edilirse tüm eşyalar kaybolacaktır.

• Yeni Silah - Mavi Alan Bombası: Bu fırlatılabilir eşya, maksimum 10 metre yarıçaplı yuvarlak bir Mavi Alan oluşturur ve saniyede 10 hasar verir. Stratejik oyuncular, bunu düşmanları binalardan çıkarma amacıyla kullanabilecekler.

• Yeni Hava Durumu Seçenekleri: 13.2'den başlayarak, "Gün batımı" ve "Bulutlu" hava durumu seçenekleri Taego'ya rastgele uygulanarak haritaya eşsiz bir görünüm ve his verecek.

Serbest Mod Tanıtımı: Oyuna yeni başlayanlar veya daha az gergin bir ortamda ısınmak isteyenler için 13.2 Güncellemesi, oyuna Serbest Mod ekleyecektir. Oyuncular tek başına veya bir ekiple, günde üç adede kadar Serbest Mod maçı oynayabilir ve XP ödülleri, BP ödülleri kazanabilir ve Pass ile Etkinlik Görevlerini tamamlayabilir. Serbest mod sadece Erangel’de geçerlidir.