KRAFTON, Inc. bugün PUBG: BATTLEGROUNDS'un 12 Ocak 2022'de ücretsiz oynanmaya (free-to-play) geçişi sırasında Steam'de en üst sıradaki oyun olduğunu açıkladı. Toplam 690,000'den fazla aktif oyuncunun Battlegrounds'a giriş yapmasıyla bu dönüm noktasına ulaşıldı. Son dönem gerçekleşen free-to-play’e geçiş, dünya çapında popüler olan battle royale oyununu her zamankinden daha erişilebilir kılmakla kalmadı, aynı zamanda oyunun 2017'de ilk piyasaya sürüldüğü zamana benzer büyüme oranlarını da ortaya koydu.

Oyunun F2P’ye geçişini takip eden haftada yeni oyuncu oranları, 2017'deki oyuncu büyüme oranını geride bırakarak %486'lık bir artış gördü. Ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS), Güneydoğu Asya ve Güney Amerika gibi belli bölgelerde yeni kullanıcı büyümesi daha yüksek bir oranda (%537) arttı. Bununla beraber F2P'den önceki haftaya kıyaslandığında, oyunun ortalama oynama süresinde önemli artışlar görüldü, PC ve konsollardaki ortalama oyun süresi haftadan haftaya %100 artarken PlayStation oyuncularının oynama süresinde %400 artış kaydedildi.

Oyuncular, Temel Antrenman Modu, Yapay Zeka Antrenman Maçları ve lobi eğitimlerini içeren yeni eğitimlere yöneldiler ve bu, elde edilen verilere göre bu geçiş sırasında en çok oynanan içerik haline geldi. Bu eğitimler, yeni oyuncuları etkin bir şekilde oyuna dahil etmek ve bir süredir uzakta olan eski oyuncuları tekrardan karşılamak için tasarlanmıştır. Ayrıca yakın zamanda piyasaya sürülen Taego savaş alanı ve oyuncuların favorisi Erangel savaş alanı, 12 Ocak'tan bu yana en çok oynanan haritalar oldu.

Son başarıları ve son F2P geçişini kutlamak amacıyla, KRAFTON ayrıca en aktif oyuncularını ödüllendirmek adına bir “Giriş Yap Etkinliği”ne de ev sahipliği yapacak. Oyunu 28 Ocak 03:00 (TSİ) ile 31 Ocak 02:59 (TSİ) saatleri arasında en az bir saat oynayan herhangi bir oyuncu "giriş yaptığı" her gün için özel ödüller alacak. Bununla birlikte, oyuna en az üç kez, 18 Şubat saat 02:59'a kadar (TSİ) giriş yapan oyuncular özel Yörünge Öncüsü görünümleri de kazanabilirler. Her bir hafta, oyuncuların Yörünge Öncüsü görünümünü kazanabilecekleri benzersiz bir renk çeşidi (Yeşil Öğrenci, Pembe Öğrenci, Sarı Öğrenci ve Mavi Öğrenci) sunacak.

PUBG: BATTLEGROUNDS, 2017 yılında Steam üzerinden Erken Erişim'e çıktığında, battle royale oyun türünü popüler hale getirdi ve bugüne kadar PC ve konsollarda 75 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri oldu. PUBG: BATTLEGROUNDS piyasaya sürülmesinden bu yana geçen yaklaşık beş yıl içinde, ilk başarısından itibaren büyümeye ve yeni haritalar, oyun modları ve oyun özellikleri dahil; düzenli oyun içi güncellemeleri ile gelişmeye devam etti. PUBG markası aynı zamanda bir multimedya franchise'ına dönüştü ve PUBG Esports gibi diğer girişimlere, PUBG Universe ile lore hikayesini genişletmesine ve yakın zamanda piyasaya sürülen mobil oyun NEW STATE MOBILE gibi oyunlara yöneldi.