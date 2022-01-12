PUBG: BATTLEGROUNDS artık tüm platformlarda ücretsiz olarak oynanabilir

F2P'ye geçişiyle birlikte oyun, oyuncuların yeni ve özel oyun içi özelliklere erişimlerini sağlayan, isteğe bağlı premium hesap yükseltmesi BATTLEGROUNDS Plus'ı sunuyor. Tüm yeni oyuncular, oyun özelliklerinin çoğuna erişim sunan bir temel hesapla başlayacak olsa da, bir kerelik 12,99 USD ücret karşılığında BATTLEGROUNDS Plus'a yükseltebilirler ve aşağıdakilere erişim sağlayabilirler:

• Bonus 1,300 G-COIN

• Hayatta Kalma Ustalığı XP’si + %100 Artışı

• Kariyer - Madalya sekmesi

• Dereceli mod

• Özel maç seçeneği

• Oyun içi eşyalar - şapka, kamuflaj maske ve kamuflaj eldiven içeren Kaptan’ın Kamuflaj Seti dahil.

F2P'ye geçmeden önce PUBG: BATTLEGROUNDS satın alan ve oynayan oyuncular, BATTLEGROUNDS Plus'a otomatik hesap yükseltme, Savaş Görmüş Kostüm Seti, Köstek ve Cıvata Mirası Tava ve Savaş Görmüş Miras İsimlik içeren PUBG ÖZEL HATIRA PAKETİ’ne sahip olacaklar.

GÜNCELLEME 15.2 F2P’YE GEÇİŞİN KUTLAMASIYLA ARTIK AKTİF

F2P geçişle beraber Güncelleme 15.2 artık PUBG: BATTLEGROUNDS'da yayında. 15.2 Güncellemesi, yeni ve mevcut oyunculara oyun içi performanslarını geliştirmeleri için sadece savaşma içermeyen ve çeşitli seçenekler sunan yeni bir oyun içi öğeler kategorisi Taktiksel Teçhizat'ı tanıtıyor. Fakat hepsi bununla sınırlı değil. 15.2 Güncellemesi ile oyuna eklenen ana özelliklerin tam listesini aşağıda inceleyebilirsiniz. Bütün Güncelleme 15.2 yama notlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Taktiksel Teçhizatlı Kapsamlı Roller: Taktiksel Teçhizat, oyuncuların bir maç sırasında takımlarına ek destek seviyeleri sunmak için elde edebilecekleri eşsiz oyun içi öğelerdir. Taktiksel Teçhizat, bir oyuncunun birincil silah yuvasını doldurur fakat oyunda daha önce bulunmayan ek stratejik seçenekler açar:

• Dron: Dron, oyuncuların uzak mesafeleri güvenli bir şekilde gözlemlemesini ve hatta doğrudan çatışma riskine girmeden eşya bile almasını sağlayacak bir taktiksel teçhizattır. Dron her haritada ortaya çıkacaktır ve 300 metre çapındaki bir alanda çalışır.

• Acil Yardım Teçhizatı: Acil Yardım Teçhizatı oyuncuların daha düşük çatışma esnekliği karşısında hem kendileri hem takımları için iyileştirme potansiyelini arttırmasını sağlayan bir taktiksel teçhizattır. Acil Yardım Teçhizatına sahip oyuncular, hasar almış takım arkadaşlarıyla etkileşim kurma yeteneği kazanacaklar ve bu da onların kendi iyileştirme eşyalarından birini takım arkadaşlarının kullanmasına izin verecek. Oyuncular ekranın alt tarafında, normalde silahın ateşleme modunun bulunduğu yerde farklı iyileştirme eşyaları arasında geçiş yapabilirler. Acil Yardım Teçhizatı her haritada ortaya çıkacak.

Eylem Sırası İle Gelişmiş Oyun İçi Akıcılık: Eylem Sırası özelliği sayesinde oyuncular, bir eylem gerçekleşmekteyken tuşa basılı tutarak istedikleri eylemi sıraya alabilirler. Bu eylem, mevcut eylem sona erdikten hemen sonra gerçekleşecektir. Örneğin, şarjör değiştirirken ateş tuşuna basılı tutarsanız, şarjör değiştirme eylemi sona erdikten sonra silah hemen ateş eder. Bu özellik varsayılan olarak kapalıdır ve oyuncular “Ayarlar” → “Oynanış” bölümünden açıp kapatabilirler.

Yenilenmiş Eğitimlerle Yeni Oyuncular için İyileştirilmiş Oyuna Katılma Deneyimi: Yeni ve geri dönen oyuncular için daha zengin bir oyun deneyimi yaratmak adına oyuna iki yeni oyun içi eğitim modu eklendi.

• Temel Antrenman Modu: Bu modda oyuncular temel karakter hareketleri, yağmalama ve silah atışları, yağmalama ve fırlatılabilir eşyalar, iyileştirici eşyaları kullanma ve yere yıkılmış takım arkadaşlarını canlandırma dahil olmak üzere temel oyun mekaniklerine aşina olmalarına yardımcı olmak adına beş aşamadan geçecekler.

• Yapay Zeka Antrenman Maçı: Bu modda oyuncular normal maçların akışını anlamak için yapay zeka kontrollü 99 bot ile bir maça girebilirler. Oyuncuların çeşitli senaryolara nasıl yaklaşmaları gerektiğine dair öneriler sunmak için her maç sırasında öğretici mesajlar açılacaktır.

• Lobi Eğitim Görevleri: Oyuncular temel antrenman modu ve yapay zeka antrenman maçlarını tamamladıktan sonra, onları ek oyun modları ve özellikleriyle tanıştıracak birçok ekstra eğitim görevini tamamlayabilirler. Bu görevleri tamamlayan oyuncular çeşitli oyun içi ödüller alacaklar.

Ekran Ping İşaretçileri ile Oyun Kalitesi İyileştirmeleri: Oyunun mevcut ping sistemi, oyuncunun ping'i görebileceği ekranda gösterme yeteneği eklenerek iyileştirildi. Ping sistemine yapılan bu güncelleme, tüm Solo, Duo ve Squad modlarında geçerlidir fakat Dereceli ve Espor modlarında kullanılamaz. Bu güncellemenin amacı, takım arkadaşları arasında daha hızlı ve daha net bir iletişim sağlamaktır.