Puanı Vedat Muriqi getirdi! Kosova-Yunanistan maç sonucu: 1-1

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında Kosova, Yunanistan'ı konuk etti. Fransız hakem François Letexier'in yönettiği karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'ın yaptığı asistte ilk yarının son anlarında topu ağlara gönderen Anastasios Douvikas, Yunanistan'ı öne geçirdi ve ilk 45 dakika konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçerken 90+2. dakikada Vedat Muriqi sahneye çıktı. 27 yaşındaki forvet, karşılaşmanın son anlarında attığı golle takımına eşitliği getirdi ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Adana Demirspor forması giyen Kosova kalecisi Arijanet Muric, 90 dakika sahada kaldı. Ev sahibinde forma giyen Konyasporlu Zymer Bytyqi de 46. dakikada Lirim Kastrati oyuna dahil oldu. Yunanistan'da Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis 90 dakika sahada kaldı.

B Grubu'nda oynanan diğer maçta İspanya, Gürcistan'ı 4-0'la geçti. Bu sonuçların ardından lider İspanya, 10 puana yükseldi, Kosova, 4 puanla 3. sırada yer aldı. Yunanistan, 3 puanla 4., Gürcistan ise 1 puanla son sırada kaldı.