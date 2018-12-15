Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki üst üste dördüncü, son sekizinci maçında ise yedinci puan kaybını yaşadı. Lider Medipol Başakşehir ise zirvedeki yerini korudu. Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından fırtına gibi esen Sivasspor, çıkışını sürdürdü ve Ankaragücü'nü 4-0'la geçti. Sezonun iki flaş takımı Malatyaspor ile Antalyaspor, karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor kritik maçı kazanarak ikinci sıraya yükseldi.

Haftanın en önemli maçlarından birisinde Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Beşiktaş ile Trabzonspor, nefes kesen maçta 2-2 berabere kalarak birer puanla yetinmek zorunda kaldı. Haftanın kapanış maçında Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta 90+2'de yediği golle Erzurumspor ile 2-2 berabare kalarak 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 16. haftasını da küme düşme hattında 17. sırada tamamladı.

Süper Lig 16. hafta sonuçları

Göztepe 0 - 0 Bursaspor

Çaykur Rizespor 1 - 1 Alanyaspor

Sivasspor 4 - 0 Ankaragücü

Konyaspor 3 - 2 Kasımpaşa

Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

Yeni Malatyaspor 2-0 Antalyaspor

Kayserispor 1 - 0 Akhisarspor

Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor

Fenerbahçe 2 - 2 Erzurumspor

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Süper Lig Puan durumu

1- Başakşehir - 34 puan

2- Yeni Malatyaspor 28 puan

3- Beşiktaş - 26 puan

4- Trabzonspor - 26 puan

5- Galatasaray - 26 puan

6- Kasımpaşa - 26 puan

7- Antalyaspor 26 - puan

8- Konyaspor - 24 puan

9- Sivasspor - 24 puan

10- Bursaspor - 20 puan

11- Ankaragücü - 20 puan

12- Kayserispor - 18 puan

13- Göztepe - 19 puan

14- Alanyaspor - 17 puan

15- Akhisarspor - 16 puan

16- Erzurumspor - 15 puan

17- Fenerbahçe - 15 puan

18- Çaykur Rizespor - 12 puan

Süper Lig'de 17. hafta programı

Ankaragücü - Göztepe

Alanyaspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Beşiktaş

Erzurumspor - Kayserispor

Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Yeni Malatyaspor

Galatasaray - Sivasspor

Antalyaspor - Fenerbahçe

Akhisarspor - Konyaspor