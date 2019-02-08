Puan durumu - Süper Lig puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Kayseri'de açıldı. Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşısında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 23 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi. Puanını 25'e yükselten Kayserispor ise 11. sıraya yükseldi. Haftanın maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Lider Başakşehir, evinde Erzurumspor'u, zirve takipçisi Beşiktaş ise Bursaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de 21. hafta oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın programı...
Süper Lig'in 21.haftasında Kayserispor, haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kayserispor, Fenerbahçe'yi Kravets'in 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 25 puana yükselten Kayserispor, 23 puanlı Fenerbahçe'yi solladı ve 11. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 13. sıraya geriledi. 44 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Zirve takibini sürdüren Beşiktaş ise Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir'in ensesinde bulunan Galatasaray, haftanın maçında Trabzonspor'la karşılaşacak.
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Süper Lig puan durumu
1- Başakşehir - 44 puan (1 maçı eksik)
2- Galatasaray - 36 puan (1 maçı eksik)
3- Beşiktaş - 33 puan (1 maçı eksik)
4- Yeni Malatyaspor - 33 puan (1 maçı eksik)
5- Trabzonspor - 33 puan (1 maçı eksik)
6- Konyaspor - 32 puan (1 maçı eksik)
7- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)
8- Sivasspor - 28 puan (1 maçı eksik)
9- Antalyaspor - 28 puan (1 maçı eksik)
10- Alanyaspor 25 puan (1 maçı eksik)
11- Kayserispor - 25 puan
12- Bursaspor - 24 puan (1 maçı eksik)
13- Fenerbahçe - 23 puan
14- Göztepe - 22 puan (1 maçı eksik)
15- Çaykur Rizespor - 21 puan (1 maçı eksik)
16- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)
17- Erzurumspor - 17 puan (1 maçı eksik)
18- Akhisarspor - 17 puan (1 maçı eksik)
21. hafta maç sonuçları
Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe
9 Şubat Cumartesi
Başakşehir - Erzurumspor (16:00)
Çaykur Rizespor - Antalyaspor (16:00)
Beşiktaş - Bursaspor (19:00)
10 Şubat Pazar
Konyaspor - Yeni Malatyaspor (13:30)
Göztepe - Alanyaspor (16:00)
Galatasaray - Trabzonspor (19:00)
11 Şubat Pazar
Ankaragücü - Kasımpaşa (20:00)
Sivasspor - Akhisarspor (20:00)
22. hafta programı
15 Şubat Cuma
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (20:30)
16 Şubat Cumartesi
Akhisarspor - Ankaragücü (13:30)
Bursaspor - Çaykur Rizespor (16:00)
Fenerbahçe - Konyaspor (19:00)
17 Şubat Pazar
Erzurumspor - Sivasspor (13:30)
Trabzonspor - Alanyaspor (16:00)
Kayserispor - Göztepe (16:00)
Kasımpaşa - Galatasaray (19:00)
18 Şubat Pazartesi
Antalyaspor - Başakşehir (20:00)