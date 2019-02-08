Puan durumu - Süper Lig puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Süper Lig'in 21.haftasında Kayserispor, haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kayserispor, Fenerbahçe'yi Kravets'in 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 25 puana yükselten Kayserispor, 23 puanlı Fenerbahçe'yi solladı ve 11. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 13. sıraya geriledi. 44 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Zirve takibini sürdüren Beşiktaş ise Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir'in ensesinde bulunan Galatasaray, haftanın maçında Trabzonspor'la karşılaşacak.

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Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 44 puan (1 maçı eksik)

2- Galatasaray - 36 puan (1 maçı eksik)

3- Beşiktaş - 33 puan (1 maçı eksik)

4- Yeni Malatyaspor - 33 puan (1 maçı eksik)

5- Trabzonspor - 33 puan (1 maçı eksik)

6- Konyaspor - 32 puan (1 maçı eksik)

7- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)

8- Sivasspor - 28 puan (1 maçı eksik)

9- Antalyaspor - 28 puan (1 maçı eksik)

10- Alanyaspor 25 puan (1 maçı eksik)

11- Kayserispor - 25 puan

12- Bursaspor - 24 puan (1 maçı eksik)

13- Fenerbahçe - 23 puan

14- Göztepe - 22 puan (1 maçı eksik)

15- Çaykur Rizespor - 21 puan (1 maçı eksik)

16- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)

17- Erzurumspor - 17 puan (1 maçı eksik)

18- Akhisarspor - 17 puan (1 maçı eksik)

21. hafta maç sonuçları

Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe

9 Şubat Cumartesi

Başakşehir - Erzurumspor (16:00)

Çaykur Rizespor - Antalyaspor (16:00)

Beşiktaş - Bursaspor (19:00)

10 Şubat Pazar

Konyaspor - Yeni Malatyaspor (13:30)

Göztepe - Alanyaspor (16:00)

Galatasaray - Trabzonspor (19:00)

11 Şubat Pazar

Ankaragücü - Kasımpaşa (20:00)

Sivasspor - Akhisarspor (20:00)

22. hafta programı

15 Şubat Cuma

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (20:30)

16 Şubat Cumartesi

Akhisarspor - Ankaragücü (13:30)

Bursaspor - Çaykur Rizespor (16:00)

Fenerbahçe - Konyaspor (19:00)

17 Şubat Pazar

Erzurumspor - Sivasspor (13:30)

Trabzonspor - Alanyaspor (16:00)

Kayserispor - Göztepe (16:00)

Kasımpaşa - Galatasaray (19:00)

18 Şubat Pazartesi

Antalyaspor - Başakşehir (20:00)