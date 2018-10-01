Süper Lig'in 7. haftası Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray, Erzurumspor maçıyla açıldı. Sarı Kırmızılı ekip birçok pozisyondan yararlanamadığı mücadelede Erzurum'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Cumartesi günü oynanan maçlarda Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü müsabakada Kasımpaşa'yı 4-2'yle geçti. Beşiktaş ise Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. İstediği sonuçları alamayan alt sıralarda bulunan Fenerbahçe, kötü gidişatını Rize'de de sürdürdü. Sarı Lacivertli ekip ilk yarıda yediği gollerle Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. 7. haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalırken, liderliği Galatasaray’a kaptırdı.

7. haftanın sonuçları

Galatasaray 1 - 0 Erzurumspor

Trabzonspor 4 - 2 Kasımpaşa

Alanyaspor 2 - 1 Akhisarspor

Beşiktaş 2 - 0 Kayserispor

Sivasspor 2 - 0 Bursaspor

Göztepe 3 - 2 Konyaspor

Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe

Ankaragücü 0 - 1 Antalyaspor

Başakşehir 1 - 1 Yeni Malatyaspor

Süper Lig puan durumu

O G B M A Y AV P

1. GALATASARAY 7 5 0 2 15 9 6 15

2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 7 4 2 1 12 4 8 14

3. BEŞİKTAŞ 7 4 2 1 13 8 5 14

4. ANTALYASPOR 7 4 1 2 11 13 -2 13

5. GÖZTEPE 7 4 0 3 9 8 1 12

6. KASIMPAŞA 7 4 0 3 14 14 0 12

7. AYTEMİZ ALANYASPOR 7 4 0 3 6 11 -5 12

8. ATİKER KONYASPOR 7 3 2 2 12 10 2 11

9. EVKUR YENİ MALATYASPOR 7 3 2 2 7 5 2 11

10. TRABZONSPOR 7 3 1 3 14 10 4 10

11. MKE ANKARAGÜCÜ 7 3 1 3 8 8 0 10

12. DEMİR GRUP SİVASSPOR 7 2 2 3 8 11 -3 8

13. KAYSERİSPOR 7 2 2 3 5 8 -3 8

14. FENERBAHÇE 7 2 1 4 6 10 -4 7

15. ÇAYKUR RİZESPOR 7 1 3 3 8 8 0 6

16. AKHİSARSPOR 7 1 2 4 8 10 -2 5

17. BURSASPOR 7 0 5 2 4 7 -3 5

18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 7 0 2 5 5 11 -6 2

8. haftanın programı

5 Ekim Cuma

Kasımpaşa - Göztepe

6 Ekim Cumartesi

Kayserispor - Çaykur Rizespor

Erzurumspor - Alanyaspor

Bursaspor - Ankaragücü

Antalyaspor - Galatasaray

7 Ekim Pazar

Yeni Malatyaspor - Sivasspor

Fenerbahçe - Başakşehir

Akhisarspor - Trabzonspor

Konyaspor - Beşiktaş