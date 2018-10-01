Puan durumu | Süper Lig güncel puan durumu ve fikstür (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları)
Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta sona erdi. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti ve haftayı 3 puanla kapattı. Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 4-2'yle geçerken Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 yendi. Kötü günler Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olurken, haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalırken, liderliği Galatasaray’a kaptırdı.
Süper Lig'in 7. haftası Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray, Erzurumspor maçıyla açıldı. Sarı Kırmızılı ekip birçok pozisyondan yararlanamadığı mücadelede Erzurum'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Cumartesi günü oynanan maçlarda Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü müsabakada Kasımpaşa'yı 4-2'yle geçti. Beşiktaş ise Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. İstediği sonuçları alamayan alt sıralarda bulunan Fenerbahçe, kötü gidişatını Rize'de de sürdürdü. Sarı Lacivertli ekip ilk yarıda yediği gollerle Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. 7. haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalırken, liderliği Galatasaray’a kaptırdı.
7. haftanın sonuçları
Galatasaray 1 - 0 Erzurumspor
Trabzonspor 4 - 2 Kasımpaşa
Alanyaspor 2 - 1 Akhisarspor
Beşiktaş 2 - 0 Kayserispor
Sivasspor 2 - 0 Bursaspor
Göztepe 3 - 2 Konyaspor
Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe
Ankaragücü 0 - 1 Antalyaspor
Başakşehir 1 - 1 Yeni Malatyaspor
Süper Lig puan durumu
O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 7 5 0 2 15 9 6 15
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 7 4 2 1 12 4 8 14
3. BEŞİKTAŞ 7 4 2 1 13 8 5 14
4. ANTALYASPOR 7 4 1 2 11 13 -2 13
5. GÖZTEPE 7 4 0 3 9 8 1 12
6. KASIMPAŞA 7 4 0 3 14 14 0 12
7. AYTEMİZ ALANYASPOR 7 4 0 3 6 11 -5 12
8. ATİKER KONYASPOR 7 3 2 2 12 10 2 11
9. EVKUR YENİ MALATYASPOR 7 3 2 2 7 5 2 11
10. TRABZONSPOR 7 3 1 3 14 10 4 10
11. MKE ANKARAGÜCÜ 7 3 1 3 8 8 0 10
12. DEMİR GRUP SİVASSPOR 7 2 2 3 8 11 -3 8
13. KAYSERİSPOR 7 2 2 3 5 8 -3 8
14. FENERBAHÇE 7 2 1 4 6 10 -4 7
15. ÇAYKUR RİZESPOR 7 1 3 3 8 8 0 6
16. AKHİSARSPOR 7 1 2 4 8 10 -2 5
17. BURSASPOR 7 0 5 2 4 7 -3 5
18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 7 0 2 5 5 11 -6 2
8. haftanın programı
5 Ekim Cuma
Kasımpaşa - Göztepe
6 Ekim Cumartesi
Kayserispor - Çaykur Rizespor
Erzurumspor - Alanyaspor
Bursaspor - Ankaragücü
Antalyaspor - Galatasaray
7 Ekim Pazar
Yeni Malatyaspor - Sivasspor
Fenerbahçe - Başakşehir
Akhisarspor - Trabzonspor
Konyaspor - Beşiktaş