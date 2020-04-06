PTT'den son dakika ücretsiz maske açıklaması! E-Devlet...
PTT'den son dakika açıklaması geldi. Toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, marketler gibi yerlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske dağıtılacağı duyurulmuştu. Yoğun ilgi gören ücretsiz maske için başvuruların en kısa sürede e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği açıklandı.
Toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, marketler gibi yerlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske dağıtılacağı duyuruldu. internet sitesindeki formu dolduran her vatandaşın evine haftada 5 maske dağıtılacağını da ifade edildi. Haftada en fazla 5 adet 3 katlı (cerrahi maske) alınabileceği dağıtım 65 yaş ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamayacak. Yoğun ilgi gören ücretsiz maske için başvuruların en kısa sürede e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği açıklandı.
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PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz.
Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.