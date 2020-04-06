Toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, marketler gibi yerlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske dağıtılacağı duyuruldu. internet sitesindeki formu dolduran her vatandaşın evine haftada 5 maske dağıtılacağını da ifade edildi. Haftada en fazla 5 adet 3 katlı (cerrahi maske) alınabileceği dağıtım 65 yaş ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamayacak. Yoğun ilgi gören ücretsiz maske için başvuruların en kısa sürede e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği açıklandı.

PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz.

Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.