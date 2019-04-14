PTT ve Altınbaş Üniversitesi, Venus Sultanlar Ligi’nde

Voleybol Bayanlar 1. Ligi final etabı müsabakaları Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda sona erdi.

Organizasyonun üçüncü gününde İlbank-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor-PTT maçları yapıldı.

İlbank ile mücadele eden Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-23 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Günün ikinci maçında ise Sarıyer Belediyespor ile PTT karşı karşıya geldi. İlk seti Sarıyer Belediyespor 25-22 kazandı. İkinci seti ise PTT 25-20 önde tamamladı. Üçüncü seti 25-19 Sarıyer Belediyespor önde bitirirken 4. seti 26-24 PTT kazandı ve mücadele tie-break setine gitti. Bu seti 15-7 kazanan PTT, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Bayanlar 1. Lig final etabı müsabakalarında 1’inciliği PTT, ikinciliği ise Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt elde etti. Bu sonuçla iki takım Vestel Venus Sultanlar Ligi’ne yükseldi.