PTT-Türk Hava Yolları maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda PTT’yi 3-1 yendi.

27 Ekim 2020, Salı 20:30 Son Güncelleme:
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PTT-Türk Hava Yolları maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda PTT’yi 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, Erkan Sarı

PTT: Ceyda Aktaş, Semra Özer, Vuchkova, Dimitrova, Bahar Akbay, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Dilşad Kavas Nur, Mislina Yağmur Kılıç, Merve Tanyel, Su Zent)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Carlini, Aslı Kalaç, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Özge Nur Çetiner, Nursevil Gökbudak Aydınlar)

Setler: 17-25, 26-24, 23-25, 17-25

Süre: 115 dakika (24, 35, 31, 25)

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