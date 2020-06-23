PTT Siirt Şubesi görevlileri, temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Afetevler Mahallesi’ndeki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukları ziyaret etti. PTT’nin gönderdiği hediye paketlerini dağıtan görevliler, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın hediyesi olan voleybol topu, file, oyuncak ve tişörtler ile İVK Başkanı Nüket Yolaç’ın gönderdiği, üzerinde isimlerinin yer aldığı eşofman takımı ve ayakkabılar da çocuklara ulaştırıldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan PTT Siirt Şubesi pazarlama görevlisi Dilek Bekman, çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları voleybol sahasının büyük ilgi gördüğünü söyledi. PTT Genel Müdürlüğünün çocuklar için hazırladığı hediye paketlerini ulaştırdıklarını aktaran Bekman, "Anadolu Ajansının haberi üzerine genel müdürlüğümüz harekete geçti. Haberde bulunan 6 çocuğumuza tek tek hediye paketi hazırlandı. Pakette PTT Spor Kulübünden atkı, çanta, spor ayakkabısı ve forma gibi eşyalar var. Güle güle kullansınlar." diye konuştu.

Çocukların yüzü güldü

Çocuklardan 13 yaşındaki Nursen Oysal, mutluluklarına ortak olan herkese teşekkürü etti. Eczacıbaşı, PTT ve İVK’nin hediyelerinin kendilerine ulaştığını aktaran Nursen Oysal, "Bunları karşılıksız bırakmayacağız. Büyüdüğümüzde hedeflerimize ulaşacağız ve Türkiye’mizi gururlandıracağız. Çok mutluyum. Eczacıbaşı’nın gönderdiği maskotu evimizin en güzel yerine asacağız. Başkanımız Faruk Eczacıbaşı ve voleybolcu ablalarımızı buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenan Sercan (12) ise "İVK ile Eczacıbaşı Spor Kulübü bize forma ve top gönderdi. Onlara teşekkür ediyorum. Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmek istiyoruz. Türkiye’nin adını daha da büyütmek için çabalayacağız." diye konuştu.

Anne Mine Oysal, lastiklerden saha yapan çocukların Türkiye’nin dört bir yanından ilgi gördüğünü belirterek, "Voleybol oynayan 6 çocuktan ikisinin annesiyim. Çocuklarımıza hediyeler gönderen bütün kurumlara ve bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na çok teşekkür ederim. Onun sayesinde bugünlere gelindi." şeklinde konuştu. Anne Fatma Kahramanoğlu da çocuklara destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

AA