PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında PTT, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

02 Şubat 2020, Pazar 20:46 Son Güncelleme:
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PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında PTT, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Ayşim Erginay

PTT: Dolunay Çetinkaya, Leyva, Sinem Yıldız, Yağmur Karaoğlu, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Burcu Genç, Seda Tokatlıoğlu)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Berra Tuğçe Tok, Fatma İklimya Demir, Elçin Ruşut, Deniz Uyanık (Simay Kurt)

Setler: 25-14, 25-11, 25-18

Süre: 61 dakika (21, 17, 23)

ANKARA (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında PTT, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

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