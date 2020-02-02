PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında PTT, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İlknur Çakar, Ayşim Erginay
PTT: Dolunay Çetinkaya, Leyva, Sinem Yıldız, Yağmur Karaoğlu, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Burcu Genç, Seda Tokatlıoğlu)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Berra Tuğçe Tok, Fatma İklimya Demir, Elçin Ruşut, Deniz Uyanık (Simay Kurt)
Setler: 25-14, 25-11, 25-18
Süre: 61 dakika (21, 17, 23)
ANKARA (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında PTT, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.